Investita sulle strisce pedonali mentre attraversa

A questo si aggiunge, secondo la denuncia, il mancato rispetto della segnaletica semaforica

Nuovo incidente in via Santa Teresa degli Scalzi, a Napoli, dove una donna sarebbe stata investita in pieno da uno scooter mentre attraversava la strada. A segnalare l’episodio è un cittadino, che richiama l’attenzione sulle condizioni della viabilità e sui rischi quotidiani per i pedoni lungo l’arteria cittadina.Secondo quanto denunciato, il rispetto dei semafori sarebbe spesso insufficiente, mentre l’attraversamento pedonale risulterebbe ostacolato dalla presenza di auto parcheggiate, scooter, fioriere e altri ingombri proprio in corrispondenza delle strisce.In queste condizioni, individuare un punto sicuro per attraversare può diventare difficile, con una visibilità ridotta sia per chi cammina sia per chi è alla guida. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni della donna coinvolta nell’incidente.Strisce pedonali occupate e sicurezza a rischioLa segnalazione mette al centro un problema che riguarda direttamente la sicurezza stradale: gli attraversamenti pedonali devono essere visibili e accessibili, senza ostacoli che costringano le persone a cercare passaggi alternativi o le espongano al rischio di non essere viste in tempo.A questo si aggiunge, secondo la denuncia, il mancato rispetto della segnaletica semaforica. Una combinazione che alimenta la preoccupazione di chi percorre quotidianamente via Santa Teresa degli Scalzi, soprattutto per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini e cittadini con difficoltà motorie.La dinamica precisa dell’ultimo investimento dovrà essere chiarita, ma l’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di controlli e interventi per garantire attraversamenti liberi e condizioni di circolazione più sicure.L’appello alle istituzioni: «Non molli mai»Nel suo messaggio, il cittadino rivolge anche un appello a chi si occupa della gestione della città, esprimendo il timore che le criticità della strada non vengano mostrate sempre nella loro interezza.«La ringrazio e la invito a non mollare mai, lei rimane l’unica speranza che ci rimane», scrive, manifestando sostegno e chiedendo che la situazione continui a essere portata all’attenzione pubblica.Al di là delle responsabilità relative al singolo incidente, la richiesta è quella di affrontare concretamente i problemi segnalati: liberare gli attraversamenti dagli ostacoli, verificare il rispetto dei semafori e rafforzare la sicurezza per chi si muove a piedi.L’ennesimo episodio denunciato in via Santa Teresa degli Scalzi riapre così una questione essenziale per la vivibilità urbana: poter attraversare la strada senza che la segnaletica sia nascosta o il passaggio reso impraticabile da veicoli e altri ingombri.