Investita da una moto: il "pirata" scappa

I carabinieri stanno svolgendo le indagini per chiarire come sia avvenuto l’incidente e identificare il conducente

Una donna di 70 anni è stata investita da una motocicletta in via Appia, a Giugliano in Campania, nella serata di ieri. Dopo l’impatto, secondo quanto riferito, il conducente del mezzo si sarebbe allontanato senza fermarsi.L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano, giunti sul posto per avviare i primi accertamenti e raccogliere gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.La donna ricoverata in prognosi riservataLa settantenne, originaria dell’Ucraina, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Giugliano. Le sue condizioni sono serie: la donna è tuttora ricoverata con prognosi riservata.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’investimento né sulle condizioni cliniche più specifiche della paziente.Indagini per identificare il motociclistaI carabinieri stanno svolgendo le indagini per chiarire come sia avvenuto l’incidente e identificare il conducente della moto, che si sarebbe allontanato dopo aver investito la donna.Gli accertamenti proseguono per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e verificare ogni elemento utile all’individuazione del responsabile. La priorità resta ora fare luce sull’accaduto, mentre la settantenne continua a essere assistita dai sanitari.