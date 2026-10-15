Investe una donna con il passeggino e fugge

Dopo l’impatto il giovane al volante non si sarebbe fermato per verificare le condizioni della donna e della bambina

Ha investito una donna che stava spingendo un passeggino con a bordo la figlia di appena due anni, poi si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto nella zona di Porta di Roma, dove un incidente stradale avvenuto ieri mattina ha dato il via a una rapida attività investigativa della Polizia Locale.Il conducente, un italiano di 20 anni, è stato rintracciato nel giro di poche ore e denunciato per fuga e omissione di soccorso. La donna investita, una 39enne italiana, ha riportato ferite ed è stata accompagnata in ospedale, mentre la piccola che si trovava nel passeggino è rimasta fortunatamente illesa.L’investimento e la fuga del conducenteDopo l’impatto, il giovane al volante non si sarebbe fermato per verificare le condizioni della donna e della bambina, né per prestare assistenza. La sua fuga ha fatto scattare immediatamente le ricerche da parte degli agenti del gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto per effettuare i primi rilievi.La donna è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Sant’Andrea per ricevere le cure necessarie. Per la bambina, invece, non sono state segnalate conseguenze fisiche.Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e, soprattutto, identificare il veicolo coinvolto e il conducente che si era allontanato.Le indagini partite dai frammenti dell’autoA fornire un primo elemento decisivo per le ricerche sono stati alcuni frammenti del veicolo rinvenuti sull’asfalto nel punto dell’impatto.I pezzi recuperati sono stati esaminati dagli agenti insieme ad altri elementi tecnici, consentendo di risalire alla marca e al modello dell’automobile. Gli accertamenti hanno così ristretto il campo delle possibili vetture coinvolte, indirizzando le successive verifiche.Una volta ottenute le prime indicazioni, gli agenti hanno organizzato una serie di perlustrazioni lungo le possibili vie di fuga, concentrando le ricerche sui veicoli compatibili con i frammenti recuperati.Individuata una Ford Ka danneggiataNel corso delle ricerche, la Polizia Locale ha individuato una Ford Ka a pochi chilometri dal luogo dell’investimento. L’auto presentava danni ritenuti compatibili con quelli che potevano essere stati provocati dall’urto con la donna.Il ritrovamento ha consentito agli investigatori di proseguire gli accertamenti sul mezzo e di raccogliere ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti. La vettura è stata quindi sequestrata.Le verifiche sono continuate anche dopo il rinvenimento dell’automobile, fino a quando gli agenti sono riusciti a identificare e rintracciare il ventenne ritenuto alla guida al momento dell’incidente.Il ventenne denunciato per fuga e omissione di soccorsoUna volta individuato il presunto conducente, per il giovane è scattata la denuncia per fuga e omissione di soccorso. L’attività investigativa si è sviluppata nell’arco di poche ore, partendo dai reperti raccolti sul luogo dell’investimento e arrivando all’individuazione del veicolo e del suo conducente.La vicenda riporta l’attenzione sulle conseguenze degli incidenti stradali nei quali chi è alla guida si allontana senza prestare assistenza alle persone coinvolte. In questo caso, la donna ha avuto bisogno di cure ospedaliere, mentre la bambina di due anni che viaggiava nel passeggino è rimasta illesa.Gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale hanno permesso di risalire al ventenne e di sequestrare l’auto. La denuncia rappresenta un passaggio dell’attività investigativa: le eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate nelle sedi competenti.