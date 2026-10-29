CLIMA Inverno, a novembre arriverà subito il grande freddo

Le proiezioni con una distanza temporale di 200-300 ore, pari a oltre una settimana, presentano però un margine d’incertezza elevato

Le proiezioni climatiche indicano un inverno mediamente mite su gran parte dell’Europa, senza escludere brevi episodi di freddo intenso e nevicate. Per la prima metà di novembre i modelli ipotizzano una possibile irruzione di aria fredda da Est, ma al momento non ci sono conferme di un’ondata di gelo significativa né di nevicate nelle principali città del Nord Italia.Possibile ingresso di aria fredda da EstLe simulazioni meteorologiche prospettano un possibile indebolimento delle correnti atlantiche, una configurazione che potrebbe lasciare maggiore spazio alle masse d’aria provenienti da Est e Nord-Est.In questo scenario, le temperature potrebbero diminuire soprattutto sull’Europa orientale e lungo il versante adriatico italiano. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi ancora incerta e non di una previsione consolidata di gelo.Le proiezioni con una distanza temporale di 200-300 ore, pari a oltre una settimana, presentano infatti un margine d’incertezza elevato e possono subire cambiamenti anche rilevanti. Per comprendere se l’aria fredda raggiungerà davvero l’Italia e quale traiettoria seguirà, sarà necessario attendere aggiornamenti più ravvicinati, nelle successive 72-96 ore.Quando si parla di masse d’aria gelida provenienti dalla Russia si utilizza spesso il termine Burian. La forma corretta è Buran, parola di origine russo-tatara che indica una tempesta di neve o un vento impetuoso delle steppe. In russo, invece, burian indica le erbacce.El Niño e le prospettive per l’invernoA delineare il quadro della stagione contribuiscono anche le condizioni dell’Oceano Pacifico. Nel quadro stagionale di Copernicus, El Niño è tra i fattori da considerare per valutare l’evoluzione climatica dei prossimi mesi.Il fenomeno è associato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale. Secondo le proiezioni riportate, dovrebbe raggiungere la fase più intensa verso la fine dell’anno, per poi attenuarsi.Per l’inverno 2026-2027 emerge una maggiore probabilità di temperature superiori alla media su gran parte dell’Europa, con precipitazioni potenzialmente più abbondanti in diverse aree. Il segnale relativo alle piogge appare invece meno marcato sulle regioni meridionali europee e sul Mediterraneo.Un inverno complessivamente più caldo della media non esclude, però, singoli episodi di neve. A determinare le nevicate non sono soltanto le temperature medie stagionali, ma soprattutto la coincidenza tra aria fredda e precipitazioni. Perché la neve raggiunga il suolo, le temperature devono essere sufficientemente basse durante il passaggio della perturbazione e per un periodo adeguato.Torino e il Piemonte: quando può nevicare in pianuraPer Torino e le altre città piemontesi, le possibilità di neve dipenderanno dalla combinazione tra il transito di una perturbazione e temperature sufficientemente basse, soprattutto negli strati più vicini al suolo.In assenza di queste condizioni, anche precipitazioni abbondanti possono trasformarsi in pioggia in città, mentre la neve interessa soltanto le aree montane.Un esempio significativo arriva dall’inverno 2012-2013, ricostruito da ARPA Piemonte. Il 19 gennaio una saccatura atlantica raggiunse il Mediterraneo, dando inizio a un peggioramento con l’arrivo di aria mite e umida e nuove precipitazioni.Nonostante le temperature più miti in quota, la neve riuscì a raggiungere le pianure grazie allo strato di aria fredda accumulato nei giorni precedenti nei bassi livelli dell’atmosfera. Fu proprio questo cuscinetto freddo a favorire le nevicate anche a quote basse.Milano, la storica nevicata del gennaio 1985Un altro esempio arriva dalla nevicata che interessò Milano nel gennaio 1985, ricostruita da ARPA Lombardia.Dopo una fase di gelo intenso, una perturbazione sul Mediterraneo portò nevicate iniziate il 13 gennaio e proseguite per oltre tre giorni. In città si registrarono accumuli di circa 90 centimetri.Prima dell’arrivo della perturbazione, il territorio era già fortemente raffreddato, creando condizioni favorevoli a un evento eccezionale. Alla stazione meteorologica di Brera, le temperature rimasero costantemente sotto lo zero dal 6 al 14 gennaio 1985.Questi precedenti mostrano come, anche in un inverno complessivamente mite, possano verificarsi nevicate importanti quando si combinano una massa d’aria fredda, una perturbazione e condizioni atmosferiche favorevoli.Per capire se l’inverno 2026-2027 riserverà episodi simili, sarà quindi fondamentale seguire gli aggiornamenti dei modelli meteorologici: le proiezioni stagionali delineano tendenze generali, ma non consentono di stabilire con largo anticipo se e dove si verificheranno singole ondate di freddo o nevicate in città.