FURTI Intossicati da benzina mentre la rubano, in 20 Cardarelli

la maggior parte dei casi segnalati riguarda ingestioni di lieve entità, con persone rimaste asintomatiche e senza conseguenze rilevanti per la salute

Venti consulenze per ingestione di idrocarburi in appena due giorni, tra ieri e oggi. È il dato registrato dal Centro antiveleni (Cav) dell'ospedale Cardarelli di Napoli, che riconduce probabilmente l'aumento delle richieste alla carenza di carburante registrata nelle ultime ore presso diversi distributori della Campania. Alcuni cittadini avrebbero riferito di aver ingerito piccole quantità di benzina, presumibilmente durante operazioni di prelievo e travaso del combustibile.A rendere noto il bilancio è lo stesso ospedale napoletano, che invita a prestare la massima attenzione nella manipolazione dei carburanti e a non sottovalutare i possibili rischi per la salute.Cinque pazienti si sono recati in pronto soccorsoSecondo quanto riferito dal Cardarelli, la maggior parte dei casi segnalati riguarda ingestioni di lieve entità, con persone rimaste asintomatiche e senza conseguenze rilevanti per la salute. Delle consulenze effettuate dal Centro antiveleni, cinque hanno riguardato pazienti che si erano già presentati spontaneamente in pronto soccorso.«In questi casi la risoluzione avviene quasi sempre in via naturale, senza bisogno di andare in pronto soccorso», spiegano dall'ospedale, precisando tuttavia che è importante valutare attentamente l'eventuale comparsa di sintomi.In presenza di vomito, mal di testa o vertigini, il consiglio è quello di rivolgersi a un medico o a specialisti, evitando di affidarsi a rimedi improvvisati. In caso di ingestione sospetta, è opportuno contattare tempestivamente un Centro antiveleni per ricevere indicazioni adeguate alla situazione.I rischi legati al contatto con la benzinaL'episodio richiama l'attenzione sui pericoli legati alla manipolazione impropria dei carburanti, soprattutto in una fase caratterizzata da difficoltà di approvvigionamento e preoccupazione tra gli automobilisti.La benzina è una sostanza tossica e, se ingerita, può provocare complicazioni anche attraverso l'aspirazione del liquido nelle vie respiratorie. Per questo motivo non bisogna provocare il vomito né tentare trattamenti autonomi: è fondamentale seguire le indicazioni fornite dagli operatori sanitari.Il ruolo del Centro antiveleni del CardarelliDiretto da Romolo Villani, il Centro antiveleni del Cardarelli rappresenta un punto di riferimento per la gestione delle intossicazioni nel Sud Italia. Il servizio fornisce consulenze telefoniche e assistenza medica nelle emergenze, indicando le prime misure da adottare e orientando i pazienti verso la struttura sanitaria più appropriata.Il Cav gestisce inoltre una scorta di antidoti e antagonisti utilizzati nel trattamento delle intossicazioni acute e croniche. Attraverso la propria attività, contribuisce anche alla distribuzione sul territorio regionale e nazionale di antidoti e antitossine difficilmente reperibili o non registrati in Italia.Il dato delle venti consulenze rappresenta un campanello d'allarme legato alle possibili conseguenze dei tentativi di recuperare carburante in modo non sicuro. L'invito degli specialisti è a non improvvisare operazioni di travaso e a chiedere assistenza sanitaria in caso di ingestione o comparsa di sintomi.