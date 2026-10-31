AMBIENTE In arrivo 18 contenitori dei rifiuti interrati

L’obiettivo è migliorare il servizio di raccolta e, allo stesso tempo, contribuire al decoro urbano

Via i cassonetti tradizionali dei rifiuti ingombranti dal centro storico di Napoli: arrivano quelli interrati, destinati a migliorare la raccolta differenziata e a ridurre l’impatto visivo nelle strade più frequentate della città.



Il Comune di Napoli e Asìa hanno programmato l’installazione di 18 nuovi contenitori a scomparsa, distribuiti in due lotti da nove postazioni ciascuno. Le nuove strutture saranno collocate in alcune delle principali strade della movida, dello shopping e dei percorsi turistici, da via Toledo a via Foria, passando per piazza Vittoria, piazza del Carmine e via Santa Maria di Costantinopoli.



I primi cassonetti interrati sono già stati installati negli scorsi anni. Ora l’amministrazione punta ad ampliare il sistema, con nuove postazioni sia nel centro antico sia nelle strade più importanti e frequentate dai visitatori.



Due lotti da nove postazioni



Il cronoprogramma degli interventi è curato dal servizio Igiene della Città dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli.



Prima di procedere con le installazioni, sarà necessario effettuare verifiche tecniche per accertare la compatibilità degli interventi con la presenza dei sottoservizi, ovvero le reti e le condutture di acqua, luce e gas che attraversano il sottosuolo.



Dove saranno installati i cassonetti interrati



Il primo lotto interesserà alcune aree della città, tra cui:



Corso Arnaldo Lucci: due postazioni;



Piazza Cavour: due postazioni;



Via Foria: due postazioni;



Via Alessandro Poerio: due postazioni;



Via San Giovanni a Carbonara: una postazione.



Piazza Cavour, attualmente interessata dai lavori di restyling delle aree di superficie legati alla metropolitana Linea 2, sarà dunque una delle zone coinvolte nel progetto.



Il secondo lotto riguarderà invece alcune delle strade e delle piazze più frequentate del centro storico:



Via Toledo: cinque postazioni;



Piazza Dante: una postazione;



Via Santa Maria di Costantinopoli: una postazione;



Piazza Vittoria: una postazione;



Piazza del Carmine: una postazione.



Via Toledo, dove sono in corso i lavori di ripavimentazione con la pietra etnea, sarà l’area che ospiterà il maggior numero di nuovi contenitori. Interessata anche piazza del Carmine, recentemente riqualificata.



Contenitori più capienti e meno impattanti



I nuovi cassonetti saranno dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti e avranno una maggiore capacità rispetto ai contenitori tradizionali.



Il sistema interrato consentirà di ridurre l’ingombro sulla superficie stradale e l’impatto visivo dei cassonetti, soprattutto nelle aree caratterizzate da un’elevata presenza di attività commerciali, locali e flussi turistici.



L’obiettivo è migliorare il servizio di raccolta e, allo stesso tempo, contribuire al decoro urbano, limitando la presenza di contenitori nelle strade e nelle piazze del centro.



Quando partiranno i lavori



Le installazioni partiranno dopo la conclusione delle riunioni tecniche con tutti gli enti coinvolti negli interventi nel sottosuolo.



È previsto un coordinamento tecnico-amministrativo per valutare preventivamente le possibili interferenze con altri cantieri, la viabilità, la sicurezza della circolazione e l’esercizio dei pubblici servizi.



Le verifiche saranno quindi decisive per stabilire tempi e modalità di realizzazione delle singole postazioni.



Il progetto si inserisce nel percorso di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel centro storico di Napoli, con l’intento di rendere le strade più ordinate e funzionali, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da residenti, turisti e avventori dei locali.