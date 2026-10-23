IL BLITZ Imprenditore sconosciuto al Fisco, sequestrati 800mila euro

Dalle verifiche delle Fiamme Gialle sarebbe emerso che, nel quadriennio compreso tra il 2021 e il 2024, l'impresa avrebbe conseguito redditi non dichiarati per 3 milioni e 140mila euro

Un'impresa del settore edile operativa a Imola, specializzata nelle ristrutturazioni e nell'installazione di serramenti, avrebbe sottratto al fisco redditi per oltre 3,1 milioni di euro tra il 2021 e il 2024. È quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro preventivo di beni e quote societarie per un valore complessivo di circa 800mila euro, somma corrispondente alle imposte che sarebbero state evase secondo le stime dei militari.L'attività investigativa è stata condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Imola, che ha ricostruito la posizione fiscale dell'azienda, risultata completamente sconosciuta al fisco per i periodi d'imposta esaminati, nonostante avesse svolto la propria attività in maniera continuativa.Redditi non dichiarati per oltre 3 milioniDalle verifiche delle Fiamme Gialle sarebbe emerso che, nel quadriennio compreso tra il 2021 e il 2024, l'impresa avrebbe conseguito redditi non dichiarati per 3 milioni e 140mila euro.Al termine degli accertamenti, al legale rappresentante della società, un imprenditore italiano, sono state contestate presunte violazioni fiscali legate all'omessa tenuta dei registri e delle scritture contabili, oltre alla mancata presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all'Iva.L'imprenditore è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Le contestazioni dovranno essere valutate nelle sedi competenti e la responsabilità dell'indagato non può considerarsi accertata in via definitiva.Sigilli a immobili, terreni, società e veicoliSulla base degli elementi raccolti, l'autorità giudiziaria ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme ritenute riconducibili all'evasione fiscale.Il provvedimento ha interessato beni per un valore stimato di circa 800mila euro. Nel dettaglio, i finanzieri hanno posto sotto sequestro due immobili situati nella provincia di Reggio Calabria, un terreno in provincia di Napoli, partecipazioni societarie in due diverse società e due veicoli.L'intervento mira a garantire la disponibilità di beni di valore corrispondente alle imposte che, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state sottratte all'erario.L'operazione si inserisce nell'attività di contrasto all'evasione fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, con particolare attenzione alle imprese che, pur operando regolarmente sul mercato, non adempiono agli obblighi dichiarativi e contabili previsti dalla normativa.