Il Rotary fa rete: il Governatore Nardini incontra i Club di Poggiomarino Vesuvio Est e Ottaviano

Confronto, solidarietà e nuove progettualità al centro della visita ufficiale del Governatore del Distretto 2101

Una serata all’insegna della condivisione, del dialogo e dell’impegno concreto per il territorio. È questo lo spirito che ha caratterizzato la visita ufficiale di Giuseppe Nardini, Governatore del Distretto Rotary 2101, ai Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est e Ottaviano, protagonisti di un importante momento di confronto in vista dell’anno rotariano 2026/2027.L’incontro si è svolto presso il Circo Scudieri, per poi proseguire con la conviviale al Vesuve, in un clima di partecipazione e collaborazione che ha messo al centro i valori fondanti del Rotary e la volontà di tradurli in iniziative concrete a beneficio della comunità.Ad accogliere il Governatore sono state Pasqualina Nappo, presidente del Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est, e Anna Carillo, presidente del Rotary Club Ottaviano, insieme agli Assistenti del Governatore, ai componenti dei rispettivi direttivi e ai soci dei due Club.Significativa anche la presenza dei giovani del Rotaract, rappresentati da Camilla Casciello, presidente del Rotaract Club Poggiomarino Vesuvio Est, e Raffaele Massa, presidente del Rotaract Club Ottaviano, accompagnati dai rispettivi soci.Progettualità e attenzione ai bisogni del territorioNel corso della visita sono stati presentati programmi, attività e obiettivi dei due Club, con particolare attenzione alla capacità del Rotary di rispondere alle esigenze delle comunità attraverso progetti di solidarietà, prevenzione, educazione, cultura e inclusione sociale.Al centro del confronto, il valore della partecipazione attiva dei soci e della collaborazione tra Club, strumenti indispensabili per condividere competenze, sviluppare nuove idee e realizzare iniziative capaci di generare un impatto positivo e duraturo.Un ruolo fondamentale è stato riconosciuto anche alle nuove generazioni, considerate una risorsa preziosa per il futuro dell’associazione. Il dialogo tra esperienze diverse, infatti, rappresenta un’opportunità per rinnovare energie e prospettive, rafforzando il legame tra il Rotary e il territorio.Pasqualina Nappo: «Il cambiamento nasce dalla partecipazione»La presidente del Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est, la dott.ssa Pasqualina Nappo, ha sottolineato il significato della visita come occasione per valorizzare il percorso del Club e rafforzare il senso di appartenenza a un progetto condiviso.«La visita del Governatore è stata un’occasione preziosa non soltanto per presentare ciò che stiamo costruendo, ma soprattutto per condividere la bellezza e le potenzialità del nostro Club. Credo profondamente in un Rotary fatto di persone, relazioni, competenze e partecipazione. Un Rotary in cui ciascuno possa sentirsi parte attiva di un progetto comune e contribuire, con le proprie risorse, a creare un cambiamento concreto e duraturo».Una visione che pone al centro le persone, il valore delle relazioni e la capacità di trasformare le competenze individuali in una risorsa collettiva. Perché il servizio rotariano non si esaurisce nella realizzazione di singole iniziative, ma si costruisce attraverso l’ascolto, la collaborazione e la responsabilità condivisa.Giovani e collaborazione per guardare al futuroLa partecipazione dei rappresentanti del Rotaract ha confermato l’importanza del dialogo intergenerazionale e del coinvolgimento dei giovani nella vita associativa. La condivisione di idee ed esperienze tra generazioni diverse costituisce, infatti, una leva fondamentale per costruire progetti innovativi e rafforzare la presenza del Rotary nella società.La serata ha restituito l’immagine di un’associazione dinamica, capace di fare rete e di riconoscere nella forza del gruppo uno strumento essenziale per affrontare le sfide del presente e contribuire alla crescita delle comunità locali.Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Governatore Giuseppe Nardini per l’attenzione e il confronto, agli Assistenti del Governatore per il costante supporto, ai presidenti e ai soci dei Rotaract per la partecipazione e al Rotary Club Ottaviano per l’accoglienza e la collaborazione nell’organizzazione dell’evento.La visita si è conclusa con un rinnovato impegno a proseguire il percorso comune, consolidando i rapporti tra i Club, valorizzando il contributo delle nuove generazioni e promuovendo iniziative sempre più vicine alle esigenze del territorio.Un Rotary che ascolta, coinvolge e agisce: è questa la prospettiva condivisa dai Club Poggiomarino Vesuvio Est e Ottaviano per l’anno rotariano 2026/2027, nella convinzione che la collaborazione e il servizio concreto siano le basi per costruire un futuro migliore per l’intera comunità.