AMBIENTE Il fiume diventa nero a causa dei veleni

A documentare la situazione sono gli stessi abitanti della zona, che da tempo monitorano il fiume e segnalano le presunte alterazioni delle acque

Acque scure e un evidente cambiamento di colore nel tratto del fiume Tusciano che attraversa Battipaglia. I residenti denunciano possibili sversamenti abusivi riconducibili, secondo le loro segnalazioni, ai liquidi e alle acque di vegetazione prodotti dalla lavorazione delle olive nei frantoi della zona. Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che chiede all'ARPAC e alle forze dell'ordine verifiche immediate, campionamenti e accertamenti sugli eventuali scarichi illegali.Il fiume Tusciano torna al centro delle preoccupazioni dei cittadini per le condizioni delle sue acque. Nel tratto che attraversa il territorio di Battipaglia, il corso d'acqua viene descritto dai residenti come un vero e proprio «specchio nero», a causa della colorazione scura e dell'aspetto anomalo riscontrato nelle ultime immagini raccolte e diffuse dalla comunità locale.A documentare la situazione sono gli stessi abitanti della zona, che da tempo monitorano il fiume e segnalano le presunte alterazioni delle acque. Secondo quanto riferito dai cittadini, il fenomeno potrebbe essere collegato allo scarico illecito di fluidi e acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione delle olive nei frantoi del territorio.Si tratta, al momento, di ipotesi che necessitano di verifiche tecniche e analisi per individuare l'eventuale origine dell'inquinamento e accertare la presenza di sostanze contaminanti.Le segnalazioni inviate agli enti competentiLa preoccupazione dei residenti non sarebbe recente. Nel tempo sarebbero state inviate numerose comunicazioni tramite PEC e segnalazioni formali a diversi enti e organismi, tra cui ARPAC, Guardia di Finanza, Carabinieri, Legambiente e i Comuni di Battipaglia e Olevano sul Tusciano.Secondo quanto denunciato dalla comunità locale, nonostante le ripetute richieste di attenzione e una prima convocazione, non sarebbero ancora arrivati interventi risolutivi capaci di chiarire le cause del fenomeno e fermare eventuali scarichi abusivi.I cittadini chiedono quindi controlli sul corso d'acqua e verifiche sulle attività presenti nell'area, affinché venga accertato se vi siano responsabilità e se le condizioni del fiume rappresentino un rischio per l'ambiente.Borrelli: «Disastro ambientale annunciato»Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale sono state trasmesse le segnalazioni dei residenti.«Ci troviamo di fronte all'ennesimo, inaccettabile sfregio ai danni del nostro patrimonio ambientale e idrico», ha dichiarato il parlamentare, richiamando l'attenzione sui possibili effetti degli scarichi illeciti sugli ecosistemi fluviali.Borrelli ha sottolineato che eventuali sversamenti legati alla lavorazione dei frantoi, così come altri scarichi abusivi, potrebbero provocare gravi conseguenze per la fauna e la flora presenti lungo il corso d'acqua.Chiesti campionamenti e accertamenti sugli scarichiIl deputato ha riferito di aver inoltrato una richiesta urgente di intervento all'ARPAC e alle forze dell'ordine, sollecitando campionamenti immediati delle acque, verifiche sugli eventuali punti di scarico e l'individuazione dei responsabili, qualora venissero accertate violazioni.L'obiettivo è stabilire con dati scientifici l'origine della colorazione anomala del Tusciano e verificare se siano stati riversati nel fiume liquidi provenienti da attività produttive o da altre fonti.«I fiumi non sono le discariche dei criminali dell'ambiente», ha concluso Borrelli.Ora l'attenzione è rivolta agli accertamenti degli enti competenti. Le analisi delle acque e i controlli sul territorio saranno fondamentali per chiarire la natura degli sversamenti segnalati e valutare l'eventuale presenza di un danno ambientale nel tratto del Tusciano che attraversa Battipaglia.