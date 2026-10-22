"Il conto bancario è a rischio", 5 arresti nel Nolano

Una volta conquistata la fiducia dei malcapitati, i truffatori li guidavano nelle operazioni di home banking

Il copione era studiato per mettere sotto pressione le vittime. La telefonata iniziava con un avvertimento apparentemente proveniente dalla banca: il conto corrente sarebbe stato in pericolo e sarebbe stato necessario intervenire immediatamente per mettere al sicuro il denaro.«Il suo conto è a rischio. Esegua immediatamente un bonifico a questo Iban»: questo il messaggio utilizzato per spaventare i correntisti e indurli a seguire le istruzioni ricevute al telefono.Una volta conquistata la fiducia dei malcapitati, i truffatori li guidavano nelle operazioni di home banking, convincendoli a disporre trasferimenti di denaro verso gli Iban indicati. Le vittime, persuase di stare proteggendo i propri risparmi da un presunto attacco informatico, finivano così per autorizzare personalmente i bonifici.La centrale scoperta in un appartamentoL’attività investigativa ha portato i carabinieri in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Nazionale delle Puglie, a San Vitaliano. Quando i militari del Nucleo investigativo e della Sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna hanno fatto irruzione, nell’abitazione erano presenti cinque uomini.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i componenti del gruppo interpretavano ruoli diversi per rendere credibile la messinscena. Alcuni si presentavano come operatori antifrode di un gruppo finanziario attivo nella gestione dei pagamenti digitali. Altri, invece, si spacciavano per appartenenti alle forze dell’ordine, arrivando a impersonare un maresciallo che avrebbe fornito indicazioni per mettere al sicuro i risparmi.Una strategia costruita per eliminare ogni dubbio nelle vittime e indurle ad agire rapidamente, senza avere il tempo di verificare l’autenticità della telefonata contattando direttamente la propria banca.Sequestrati telefoni, sim e computerNel corso dell’intervento i carabinieri hanno sequestrato 22 telefoni cellulari, 20 schede sim, tre notebook, un dispositivo Pos per i pagamenti elettronici e un router. Materiale che potrebbe contribuire a ricostruire l’organizzazione dell’attività e a individuare eventuali ulteriori episodi riconducibili al gruppo.Tra le operazioni documentate dagli investigatori figura anche un movimento di denaro di quasi 50mila euro. La somma è stata congelata prima che potesse essere ulteriormente movimentata, impedendo che il denaro prendesse altre strade.Cinque uomini in carcereAl termine dell’operazione, i cinque uomini sono stati condotti in carcere con l’accusa di truffa aggravata. Le indagini puntano a ricostruire l’intera portata del presunto sistema e a verificare se altre persone siano state raggirate con lo stesso metodo.Il caso richiama l’attenzione su una tecnica di frode che sfrutta paura e urgenza: nessuna banca o autorità dovrebbe indurre un cliente a trasferire denaro verso un Iban comunicato durante una telefonata inattesa. In caso di chiamate sospette, la raccomandazione è interrompere la conversazione e contattare la banca utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali.