I camionisti bloccano il nodo e gli svincoli dell'A30: tutto fermo

Per limitare i disagi, agli automobilisti vengono suggeriti itinerari alternativi differenziati in base alla provenienza e alla destinazione

La protesta degli autotrasportatori provoca pesanti ripercussioni sulla viabilità in Campania. Dalle prime ore della mattinata, la manifestazione che interessa la sede autostradale ha reso necessarie alcune chiusure temporanee e sta causando code lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli e nei collegamenti con la A30 Caserta-Salerno.Intorno alle ore 7 è stato chiuso temporaneamente il nodo tra la A1 e la A30 per i veicoli provenienti da Roma. La situazione ha determinato rallentamenti in entrambe le direzioni, con ripercussioni soprattutto nei tratti a ridosso della barriera di Napoli Nord e dello svincolo di Caserta Nord.Code fino a tre chilometri sulla A1Secondo gli aggiornamenti sulla viabilità, si registrano circa 3 chilometri di coda tra Caserta Nord e il bivio con la A30, in direzione Napoli. Altri 2 chilometri di coda interessano il tratto compreso tra la barriera di Napoli Nord e Caserta Nord, verso Roma.Le conseguenze della protesta riguardano anche la rete di collegamento con il Salernitano. La stazione di Nocera Pagani risulta chiusa in uscita per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni. È inoltre chiuso il nodo tra la A1 e la strada provinciale SP1 Casoria per chi arriva da Roma ed è diretto verso la strada statale 7 Appia.Sul posto sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, impegnati nella gestione della situazione e nell’assistenza agli automobilisti.I percorsi alternativi consigliatiPer limitare i disagi, agli automobilisti vengono suggeriti itinerari alternativi differenziati in base alla provenienza e alla destinazione.Chi arriva da Roma ed è diretto a Napoli può uscire a Caserta Nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Caserta Sud.Per chi proviene da Roma ed è diretto verso Salerno o deve proseguire sulla A30 in direzione sud, l’indicazione è invece di uscire a Caserta Nord, seguire le indicazioni per Maddaloni e rientrare sulla A30 attraverso la stazione di Maddaloni.Per gli utenti provenienti da Napoli è consigliato utilizzare il collegamento A1 Nord-A30 Sud fino all’uscita di Maddaloni. Da lì, occorre percorrere la viabilità ordinaria lungo la SS700 in direzione nord e rientrare sulla A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, seguendo le indicazioni del percorso alternativo.Presidi ai caselli e disagi alla circolazioneLe chiusure e le code si inseriscono nel quadro delle proteste degli autotrasportatori in Campania, con presidi attivi nei pressi dei principali caselli e conseguenze sulla circolazione stradale.La situazione resta legata all’evoluzione della manifestazione. Agli automobilisti diretti verso Napoli, Caserta e Salerno è quindi consigliato prestare attenzione alla segnaletica, verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio e considerare tempi di percorrenza più lunghi del normale.Le indicazioni sui percorsi alternativi possono contribuire a evitare i tratti maggiormente congestionati, ma è opportuno attenersi alle disposizioni delle forze dell’ordine e del personale autostradale presenti sul posto.