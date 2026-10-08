Greta Thunbergh a Napoli: arriverà dopo 30 ore di treno

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra comitati territoriali, associazioni, movimenti e realtà civiche e social

Greta Thunberg arriverà per la prima volta a Napoli e lo farà, come da sua consuetudine, viaggiando in treno. L'attivista svedese sarà tra le protagoniste del festival “Marea”, in programma dall'8 all'11 ottobre nell'area dell'ex base Nato di Bagnoli, all'interno del Parco San Laise.La partenza dal Nord Europa prevede due tratte ferroviarie prima dell'arrivo nel capoluogo campano, previsto nel primo pomeriggio di venerdì 9 ottobre. Thunberg prenderà parte a due appuntamenti del festival, intervenendo in altrettanti momenti di confronto.Dalla crisi climatica alla guerra, il programma di MareaL'iniziativa nasce dalla collaborazione tra comitati territoriali, associazioni, movimenti e realtà civiche e sociali. Un insieme di soggetti diversi che ha costruito un programma dedicato a guerra, beni comuni, ambiente e questioni politiche e sociali che riguardano anche il territorio napoletano.Tra gli argomenti al centro degli incontri ci saranno infatti la trasformazione dell'area di Bagnoli e il dibattito legato alla Coppa America di vela. Il calendario prevede inoltre laboratori, workshop, concerti e momenti di discussione distribuiti per tutta la durata della manifestazione.Sabato il confronto con Francesca AlbaneseL'appuntamento principale con Thunberg è fissato per sabato 10 ottobre alle 16.30, quando l'attivista parteciperà al panel dedicato alla guerra e alle forme di resistenza nel Mediterraneo.Sul palco con lei ci sarà Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi. Previsti anche gli interventi del giurista Luigi Daniele, dell'economista Emiliano Brancaccio, di Luciana Castellina e di Luca Persico, voce dei 99 Posse.La presenza dell'attivista svedese si inserisce così in un appuntamento che affianca alla questione ambientale altri temi internazionali, a partire dal conflitto e dalla situazione in Palestina, sui quali Thunberg ha espresso negli ultimi anni posizioni pubbliche.Nel programma anche i Cpr e la manifestazione di Castel VolturnoUn altro spazio importante sarà dedicato ai centri per il rimpatrio dei migranti. Il confronto sui Cpr è previsto venerdì 9 ottobre alle 16.30 e sarà collegato anche alla manifestazione nazionale annunciata per il 24 ottobre a Castel Volturno.A discutere del tema saranno Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans, l'avvocata Francesca Viviani, Mimma D'Amico del Centro sociale Ex Canapificio di Caserta, Pasquale Gallifuoco, vicepresidente delle Acli della Campania, Lorenzo Figoni di ActionAid e don Pino Natale.Gli organizzatori hanno poi confermato la partecipazione di Greta Thunberg anche a questo incontro, ampliando ulteriormente il confronto sui temi legati alle politiche migratorie e ai centri per il rimpatrio.Quattro giorni tra dibattiti, laboratori e concerti“Marea” prenderà il via nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre e si concluderà nella mattinata di domenica 11. Il programma alternerà momenti di approfondimento politico e sociale ad attività laboratoriali, workshop e appuntamenti musicali.L'arrivo di Thunberg rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore richiamo della manifestazione, che punta a riunire a Bagnoli realtà impegnate su questioni ambientali, sociali, civiche e internazionali.