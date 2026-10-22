PROTESTE Gli studenti dell’Unisa contro il caro vita: “Non abbiamo memoria di una protesta così grande”

Parte dell’assemblea è stata anche dedicata alla richiesta degli studenti di attuare una didattica a distanza temporanea

22 ottobre, 10:30, Piazza Del Sapere: queste le coordinate della manifestazione che si è svolta stamattina presso l’Università di Salerno, su iniziativa degli studenti. Gli universitari hanno partecipato alla manifestazione in gran numero nonostante la scarsità di carburante e le innumerevoli corse degli autobus cancellate.Gli studenti di UNISA hanno manifestato contro il carovita e il sottofinanziamento dell’università, a cui è destinato solo l’1,1% delle spese finali dello Stato (Bilancio dello Stato italiano 2026). Michelangelo Pipelnino, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ha dichiarato: “Il nostro governo non dà risposte, non aiuta e non supporta la popolazione e ci mette in condizione di attuare queste dinamiche, creando i disagi a cui stiamo assistendo oggi: se questi disagi servono a farsi ascoltare, allora ben vengano: ben vengano le assemblee, le discussioni, le manifestazioni. Non dire niente, in qualità di studenti, sarebbe stato sbagliato”.Parte dell’assemblea è stata anche dedicata alla richiesta degli studenti di attuare una didattica a distanza temporanea, in risposta alla carenza del carburante, rifiutata dall’Università: “Questa proposta riguardava una misura temporanea, ma siamo consapevoli che non rappresenta la soluzione ai nostri problemi: vogliamo solo garantire il diritto di tutti a partecipare alle lezioni”.Successivamente, l’assemblea si è trasformata in un corteo lungo i corridoi e gli altri spazi aperti dell’Università, arrivando a bloccare le strade di Fisciano. Gli studenti reggono uno striscione con un messaggio forte: “Voi ci bloccate il futuro, noi blocchiamo il presente”.