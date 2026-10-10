Giovanissimi in minicar picchiano prof con un tubo

L’aggressione al sarebbe il quarto episodio in ordine cronologico tra quelli registrati tra domenica e lunedì

Un uomo di 67 anni, ex insegnante in pensione, ha denunciato di essere stato aggredito mentre camminava per tornare a casa nel quartiere romano di Monteverde. L’episodio risale alla sera del 4 ottobre, in viale dei Quattro Venti, e rientrerebbe nella serie di sei aggressioni attribuite a una banda che si sposterebbe a bordo di una minicar.La denuncia è stata presentata nelle scorse ore. Ai carabinieri, il pensionato ha raccontato di essere stato raggiunto all’improvviso da un colpo al fianco, inferto con un bastone di plastica. Subito dopo avrebbe visto un piccolo veicolo allontanarsi, senza riuscire a fornire ulteriori elementi utili per identificare gli aggressori.Sei episodi e un attore tra le vittimeL’aggressione al sessantasettenne sarebbe il quarto episodio in ordine cronologico tra quelli registrati tra domenica e lunedì nel quartiere. La vicenda più grave riguarda Davide Iacopini, attore noto per aver recitato nei film Diaz e Suburra, le cui condizioni restano riservate secondo le informazioni disponibili.Le indagini sono condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, impegnati a ricostruire la sequenza degli attacchi e a individuare i responsabili.Al vaglio officine, carrozzerie e luoghi di ritrovoI militari stanno passando al setaccio diverse aree di Monteverde, concentrando le verifiche anche su officine, carrozzerie, luoghi frequentati da gruppi di giovani e segnalazioni relative a furti di automobili. Tra gli accertamenti figurano anche controlli presso i distributori di carburante.Una delle ipotesi al vaglio riguarda la possibilità che la minicar utilizzata per gli spostamenti sia elettrica. Alcune vittime, infatti, non avrebbero avvertito l’arrivo del mezzo. Non si tratta, tuttavia, di un elemento sufficiente a confermare questa ricostruzione: il rumore del veicolo potrebbe essere stato coperto dal traffico, dato che gli episodi non sarebbero avvenuti nel cuore della notte.Gli aggressori descritti come giovani e di corporatura esileAl momento non risultano elementi decisivi che abbiano consentito di identificare i responsabili. In base alle descrizioni raccolte da alcuni testimoni e vittime, i due aggressori potrebbero essere molto giovani, forse minorenni, e avrebbero una corporatura esile, senza essere particolarmente alti o robusti.Gli investigatori proseguono gli accertamenti per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e risalire all’identità delle persone coinvolte.