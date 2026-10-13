Giovane mamma giù dal ponte, corpo recuperato dopo 24 ore

Un testimone avrebbe raccontato di averla vista salire sul parapetto, tentando di dissuaderla dal compiere il gesto

Si sono concluse ieri le operazioni di recupero del corpo della donna di 32 anni, P. D. C., originaria di Frasso Telesino, caduta nel primo pomeriggio dal ponte sul fiume Martorano, a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento.

L’intervento dei soccorritori si è rivelato particolarmente complesso per la fitta vegetazione che ricopre il vallone e per il maltempo, caratterizzato da forti raffiche di vento e precipitazioni intense. Il corpo è stato individuato a oltre 60 metri sotto il livello della strada, rendendo necessario un lungo lavoro per raggiungerlo e riportarlo in superficie.

Alle operazioni hanno partecipato i Vigili del Fuoco, compreso il nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), i Carabinieri della stazione di Sant’Agata de’ Goti, la Polizia Municipale, il personale sanitario del 118 e i volontari della Protezione Civile dell’associazione Il Cireneo.

L’allarme nel primo pomeriggio

La macchina dei soccorsi si è attivata intorno alle 15, dopo la segnalazione di una donna precipitata dal ponte di viale Vittorio Emanuele III, uno dei punti panoramici più conosciuti del borgo antico.

Secondo una prima ricostruzione, la 32enne sarebbe arrivata in automobile, avrebbe parcheggiato e si sarebbe poi diretta verso il ponte. Un testimone avrebbe raccontato di averla vista salire sul parapetto, tentando di dissuaderla dal compiere il gesto.

Altre persone avrebbero riferito di averla vista transitare lungo viale Vittorio Emanuele. Le testimonianze sono state raccolte mentre nell’area si radunavano numerosi curiosi, tenuti a distanza dai soccorritori attraverso la delimitazione della zona con il nastro di sicurezza.

Le circostanze esatte dell’accaduto restano affidate agli accertamenti delle autorità.

L’elicottero fermato dal maltempo, decisivo l’intervento del SAF

Nelle prime fasi dell’emergenza, i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’intervento di un elicottero proveniente da Pontecagnano, con l’obiettivo di sorvolare il vallone e individuare il punto in cui si trovava la donna.

Le condizioni meteorologiche, però, hanno ostacolato l’impiego del mezzo aereo: le raffiche di vento e i violenti rovesci hanno reso impossibile procedere secondo il piano iniziale.

A quel punto è entrato in azione il nucleo SAF, specializzato negli interventi in ambienti impervi. Gli operatori si sono calati dal ponte lungo il versante del vallone fino al letto del fiume Martorano, proseguendo le ricerche in un contesto reso difficile dalla vegetazione e dal terreno.

Una volta raggiunto il corpo, i soccorritori hanno dovuto affrontare anche la fase più delicata del recupero. Il maltempo ha rallentato le operazioni di risalita, prolungando l’intervento per oltre tre ore, fino alla conclusione avvenuta quando la luce del giorno stava ormai lasciando spazio al buio.

Sul posto familiari, soccorritori e forze dell’ordine

Per tutto il pomeriggio l’area intorno al ponte è rimasta presidiata dai mezzi di emergenza e dalle forze dell’ordine. Il personale ha provveduto a delimitare la zona per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e impedire l’avvicinamento dei curiosi.

Sul posto era presente anche un’ambulanza del 118, insieme ai volontari della Protezione Civile. Per ore, mentre proseguivano le ricerche nel vallone, si è atteso un esito che purtroppo non è arrivato.

Il recupero si è concluso con la constatazione del decesso della donna. Una tragedia che ha scosso la comunità locale e che ha richiesto un impegno prolungato da parte di tutti gli operatori coinvolti.

Le verifiche delle autorità dovranno contribuire a chiarire le circostanze dell’accaduto.