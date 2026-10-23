MOVIDA Gestore picchia cliente, chiuso noto locale a Pompei

gli agenti erano intervenuti nei pressi dell’esercizio commerciale dopo la segnalazione di una violenta lite tra il titolare del locale e un cliente

Quindici giorni di sospensione per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro della movida pompeiana. È quanto stabilito dal Questore di Napoli, che ha disposto lo stop temporaneo del locale e delle autorizzazioni a esso collegate.Il decreto è stato notificato ed eseguito nella mattinata di oggi dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pompei, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla sicurezza e alla tutela della vivibilità urbana.L’aggressione dello scorso luglioAll’origine del provvedimento c’è un episodio di violenza risalente al mese di luglio. In quell’occasione, gli agenti erano intervenuti nei pressi dell’esercizio commerciale dopo la segnalazione di una violenta lite tra il titolare del locale e un cliente.Gli accertamenti successivi, condotti anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, avrebbero consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di attribuire al gestore un’aggressione fisica ai danni del cliente.Gli elementi raccolti hanno contribuito alla valutazione delle autorità di pubblica sicurezza, che hanno disposto la sospensione temporanea dell’attività.Riscontrate anche violazioni amministrativeNel corso dei controlli, gli operatori hanno inoltre rilevato alcune irregolarità amministrative. Tra queste, l’assenza dell’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico, comunemente noto come etilometro, e la mancata esposizione della tabella informativa prevista dalla normativa, relativa agli effetti e ai rischi connessi all’abuso di bevande alcoliche.Si tratta di obblighi finalizzati a promuovere un consumo consapevole di alcol e a fornire ai clienti informazioni utili alla prevenzione dei rischi.Le violazioni contestate si aggiungono agli elementi emersi nell’ambito dell’intervento per la lite e hanno concorso al quadro complessivo preso in esame per il provvedimento di sospensione.Le segnalazioni dei residenti tra il 2022 e il 2026La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di criticità legate alla convivenza tra attività della movida e residenti del quartiere.Secondo quanto emerso dagli accertamenti della Polizia di Stato, tra il 2022 e il 2026 si sarebbero verificati più episodi di attrito riconducibili all’attività commerciale, con ripercussioni sulla vivibilità della zona.Il provvedimento del Questore mira a intervenire in presenza di elementi ritenuti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, attraverso una sospensione temporanea delle autorizzazioni.Lo stop di quindici giorni rappresenta dunque l’esito di una serie di verifiche che hanno preso in considerazione non soltanto l’episodio violento dello scorso luglio, ma anche le irregolarità riscontrate e le criticità segnalate nel corso degli anni.