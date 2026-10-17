Furto nella notte, svaligiata l'area della Maratona di Napoli

Dopo aver raccolto quanto riuscivano a portare via, i giovani si sarebbero allontanati, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei militari

Furto negli stand allestiti in piazza del Plebiscito in occasione della Neapolis Marathon. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte del personale di un istituto di vigilanza incaricato di sorvegliare gli stand e la struttura della manifestazione.Secondo una prima ricostruzione, poco prima alcuni giovanissimi si sarebbero introdotti nell’area posteriore di due stand, riuscendo ad accedere agli spazi riservati agli organizzatori e ai materiali destinati all’evento.Tendoni tagliati e materiale portato viaPer entrare, i ragazzi avrebbero tagliato i tendoni sul retro delle strutture, verosimilmente utilizzando un coltellino. Una volta all’interno, avrebbero prelevato alcune bevande e altro materiale fornito dai diversi sponsor della manifestazione.Dopo aver raccolto quanto riuscivano a portare via, i giovani si sarebbero allontanati, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei militari.La segnalazione del personale di vigilanza ha quindi fatto scattare l’intervento dei Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti iniziali per ricostruire l’accaduto.Acquisite le immagini delle telecamereSull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero contribuire a identificare i responsabili e a chiarire le modalità dell’incursione.Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare gli elementi utili a risalire ai giovani coinvolti.Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle quantità di materiale sottratto né sull’identità dei presunti responsabili. Gli accertamenti proseguono per fare piena luce sul furto avvenuto negli stand della Neapolis Marathon, nel cuore di Napoli.