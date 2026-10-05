Fratelli di 20 e 16 anni arrestati per spaccio nel Napoletano

La perquisizione ha permesso inoltre di rinvenire in casa un bilancino di precisione

Un controllo su strada ha portato all’arresto di un giovane di 20 anni a Gragnano, nel Napoletano. Il ragazzo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’ambito della stessa attività, i carabinieri hanno denunciato anche il fratello sedicenne.Il ventenne è stato fermato dai militari mentre si trovava a bordo di uno scooter. Durante gli accertamenti sarebbero stati trovati marijuana e hashish, circostanza che ha fatto scattare ulteriori verifiche.La perquisizione in casaI carabinieri hanno quindi esteso il controllo all’abitazione del giovane. All’interno dell’appartamento era presente anche il fratello di 16 anni che, secondo quanto ricostruito dai militari, alla vista degli uomini dell’Arma avrebbe tentato di allontanarsi portando con sé una busta di carta.Il contenitore, recuperato dai carabinieri, avrebbe contenuto altra marijuana.La perquisizione ha permesso inoltre di rinvenire in casa un bilancino di precisione, elemento ritenuto compatibile con l’ipotesi di un’attività di preparazione e suddivisione della sostanza.Il procedimento giudiziarioAl termine degli accertamenti il 20enne è stato arrestato e si trova ora in attesa di giudizio. Il fratello minorenne è stato invece denunciato all’autorità giudiziaria competente.Le accuse contestate dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.