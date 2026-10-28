IL PROVVEDIMENTO Fiume Sarno, una legge speciale contro chi inquina

L’obiettivo della Regione è affiancare alle opere di bonifica un sistema più incisivo di vigilanza e penalità amministrative

La Regione Campania prepara un disegno di legge per introdurre nuove sanzioni amministrative e rafforzare i controlli sulle aziende che continuano a scaricare illegalmente reflui industriali nei terreni e nei corsi d’acqua del bacino del Sarno. Ad annunciarlo è stato il presidente Roberto Fico durante un’audizione davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, a Palazzo San Macuto. Nel mirino soprattutto le imprese del comparto conserviero che, secondo quanto denunciato, continuano a compromettere il percorso di risanamento ambientale.Nuove sanzioni contro gli scarichi abusiviL’obiettivo della Regione è affiancare alle opere di bonifica un sistema più incisivo di vigilanza e penalità amministrative, per impedire che le aziende continuino a smaltire irregolarmente i propri scarichi nei terreni e nei corsi d’acqua che alimentano il Sarno.«Non è possibile che ancora oggi ci siano aziende conserviere che scaricano nel Sarno», ha dichiarato Fico, annunciando l’intenzione di intervenire con una maggiore vigilanza e con un provvedimento legislativo regionale.Il presidente ha ribadito che la Regione intende essere inflessibile nei confronti delle imprese che, anche nel 2026, dovessero scegliere di ridurre i costi di gestione attraverso lo smaltimento illecito dei reflui.La nuova iniziativa punta a rafforzare gli strumenti di contrasto agli sversamenti e a evitare che gli investimenti pubblici destinati al risanamento vengano vanificati da comportamenti illegali.Il risanamento del fiume: eliminati 103 scarichi su 113Nel corso dell’audizione, Fico ha rivendicato i progressi compiuti negli ultimi anni, riconoscendo il lavoro svolto anche dalle precedenti amministrazioni regionali.«Il fiume Sarno è molto più pulito del passato, a Castellammare di Stabia il mare è diventato balneabile», ha affermato.I dati illustrati dal governatore indicano che, su 113 scarichi fognari che confluivano direttamente nel fiume, 103 sono stati eliminati. I dieci ancora attivi dovrebbero essere chiusi entro la prossima primavera, secondo il cronoprogramma annunciato.Su una popolazione complessiva di circa 420mila abitanti, 370mila cittadini avrebbero già i propri reflui non più direttamente scaricati nel Sarno.«A breve la partita su questo sarà chiusa», ha assicurato Fico, sottolineando che il completamento della rete fognaria deve procedere insieme alla lotta contro gli scarichi industriali illegali.Un bacino che coinvolge tre provinceIl Sarno rappresenta una delle emergenze ambientali più complesse della Campania. Il fiume è lungo circa 24 chilometri, ma il suo bacino idrografico si estende per oltre 500 chilometri quadrati e coinvolge decine di comuni nelle province di Napoli, Salerno e Avellino.Un territorio densamente popolato, nel quale le criticità ambientali si sono accumulate nel corso dei decenni.«Per anni abbiamo pagato le conseguenze di un approccio emergenziale, frammentario e spesso non coordinato tra i vari livelli di governo», ha osservato il presidente della Regione.Investimenti per 406 milioni di euroIl pilastro della strategia regionale è l’accordo quadro quadriennale da 406 milioni di euro, previsto dalla delibera del 3 giugno.Il bando è stato pubblicato a luglio e la presentazione delle offerte si è conclusa il 25 settembre.«Non parliamo di un’intenzione teorica», ha sottolineato Fico, indicando come priorità l’apertura dei cantieri, il rispetto dei cronoprogrammi e la disponibilità delle necessarie coperture finanziarie.È stata inoltre istituita una cabina di regia che ha già riunito sindaci, funzionari comunali e rappresentanti delle istituzioni coinvolte.Le richieste della commissione parlamentareNel corso dell’audizione non sono mancate le sollecitazioni da parte dei rappresentanti del centrodestra, che chiedono tempi certi e risultati concreti.Il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta, Pino Bicchielli, esponente di Forza Italia, ha richiamato l’attenzione sui ritardi accumulati e sulla sovrapposizione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali.«Continueremo a vigilare con la massima attenzione sul cronoprogramma annunciato, affinché gli impegni assunti si traducano in interventi effettivi», ha dichiarato.Più critica Beatriz Colombo, di Fratelli d’Italia, che ha chiesto maggiore chiarezza sulle opere previste e sulle scadenze.«Il risanamento ambientale è fondamentale, ma non può essere confuso con la messa in sicurezza idraulica del bacino», ha sottolineato.Una distinzione che richiama la necessità di affrontare parallelamente le diverse criticità del territorio: da un lato la qualità delle acque e il contrasto agli scarichi abusivi, dall’altro la prevenzione del rischio idrogeologico e la sicurezza del bacino.