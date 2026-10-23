VELENI Fiume Sarno, sequestrato un piazzale di 4mila metri quadrati

le acque reflue prodotte dalle attività svolte nell’area sarebbero state convogliate direttamente nel canale

Un piazzale di circa 4mila metri quadrati, nella disponibilità di una società di logistica, è stato sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito delle attività di controllo ambientale sul bacino del fiume Sarno. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere presunte violazioni della normativa in materia di scarichi industriali non autorizzati.L’operazione è stata condotta il 21 ottobre dai militari del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Salerno, insieme al personale dell’ARPAC di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.Al legale rappresentante della società interessata sono state contestate presunte irregolarità relative allo scarico di acque reflue industriali.Acque reflue nel canale Fosso ImperatoreNel corso dell’ispezione, secondo quanto accertato dagli investigatori, le acque reflue prodotte dalle attività svolte nell’area sarebbero state convogliate direttamente nel canale Fosso Imperatore, affluente del fiume Sarno.Lo scarico sarebbe avvenuto senza un adeguato trattamento depurativo e in assenza della prescritta autorizzazione. Circostanze che hanno portato all’adozione del provvedimento cautelare sul piazzale, con l’obiettivo di impedire la prosecuzione delle condotte contestate e consentire gli ulteriori approfondimenti investigativi.L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza ambientale condotte lungo il bacino del Sarno, un territorio interessato da controlli finalizzati a individuare eventuali fonti di inquinamento e a verificare il rispetto delle disposizioni che regolano la gestione degli scarichi.Controlli coordinati dalla Procura di Nocera InferioreLe verifiche sono state svolte nell’ambito del programma di monitoraggio coordinato dalla Procura di Nocera Inferiore, che prevede controlli sul territorio con il coinvolgimento dei Carabinieri del NOE e dei tecnici dell’agenzia regionale per la protezione ambientale.L’attività investigativa proseguirà con ulteriori accertamenti per approfondire le circostanze emerse durante l’ispezione e verificare il rispetto della normativa ambientale.Il sequestro preventivo dovrà essere sottoposto a convalida e potrà essere impugnato nelle sedi previste dalla legge. Le contestazioni formulate nei confronti del legale rappresentante non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità: le accuse saranno sottoposte alla valutazione dell’autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.