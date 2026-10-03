Eternit in un terreno, scatta l'allarme ambientale

Dai primi accertamenti effettuati dagli investigatori, il terreno risulterebbe intestato a quattro persone

Lastre e altro materiale in cemento-amianto, in parte già deteriorato, sono stati individuati all'interno di un terreno agricolo a Mondragone. L'area è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Provinciale di Caserta, impegnata in un'attività di controllo sul territorio per contrastare l'abbandono e la gestione irregolare dei rifiuti.Gli agenti, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, hanno delimitato la zona e apposto i sigilli, impedendo l'accesso e ulteriori movimentazioni del materiale. Parallelamente sono stati avviati gli accertamenti per stabilire da dove provenga l'amianto e come sia finito nel fondo.Quattro proprietari del terrenoDai primi accertamenti effettuati dagli investigatori, il terreno risulterebbe intestato a quattro persone. La circostanza, da sola, non determina responsabilità rispetto alla presenza dei rifiuti: saranno le verifiche in corso a chiarire chi abbia eventualmente provveduto all'abbandono e in quali circostanze.Gli accertamenti proseguiranno anche per ricostruire la provenienza del materiale e individuare eventuali ulteriori elementi utili all'indagine.Informata la ProcuraDell'operazione è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Gli enti competenti sono stati inoltre coinvolti per gli interventi previsti dalla normativa, compresi quelli necessari alla messa in sicurezza dell'area e alla successiva bonifica.La presenza di cemento-amianto deteriorato rende infatti necessario procedere secondo le modalità previste per la gestione e la rimozione del materiale.Controlli contro gli illeciti ambientaliIl sequestro rientra nella più ampia attività di vigilanza condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta contro gli illeciti ambientali. L'attenzione degli agenti è rivolta in particolare alle aree rurali utilizzate per l'abbandono incontrollato di rifiuti e ai casi di gestione non conforme alle norme.L'attività, secondo quanto riferito dalla Provincia, prosegue con l'obiettivo di individuare le situazioni di rischio e assicurare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.