Estorce soldi alla vittima ogni giorno: preso nel Vesuviano

L’uomo è accusato, a vario titolo, di rapina aggravata, estorsione continuata e minacce

Lo conosceva soltanto di vista, ma da circa due anni e mezzo sarebbe stata costretta a subire minacce, aggressioni e richieste continue di denaro. È la vicenda ricostruita a Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove un’indagine condotta dai carabinieri con il supporto della polizia ha portato all’arresto di un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine.L’uomo è accusato, a vario titolo, di rapina aggravata, estorsione continuata e minacce. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe avvicinato ripetutamente la vittima lungo le strade che era solita frequentare, pretendendo somme di denaro e ricorrendo, in caso di rifiuto, a intimidazioni e violenze fisiche.Richieste di denaro accompagnate da minacceLe somme pretese sarebbero state generalmente di importo contenuto: 15, 20 o 40 euro alla volta. Ma dietro quelle richieste, secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbe sviluppata una lunga sequenza di pressioni, strattoni e aggressioni. La vittima sarebbe stata afferrata per un braccio, trascinata in altre strade e colpita quando non consegnava il denaro richiesto.Le minacce sarebbero diventate sempre più frequenti, fino ad assumere un carattere quasi quotidiano. Il 54enne, inoltre, avrebbe preso l’abitudine di attendere la persona sotto casa, continuando a cercarla nei luoghi in cui sapeva di poterla incontrare.Nonostante una prima denuncia presentata a luglio, le condotte contestate sarebbero proseguite, spingendo la vittima a rivolgersi nuovamente alle forze dell’ordine.L’aggressione documentata dalle telecamereUn episodio centrale nell’inchiesta risale proprio a luglio. Nella denuncia, la vittima aveva raccontato di essere stata avvicinata nei pressi del bar Royal, mentre era seduta a un tavolino. Il 54enne l’avrebbe costretta a seguirlo a piedi verso via Leopardi, minacciandola di romperle il naso se non gli avesse consegnato 40 euro.La persona aggredita avrebbe finito per dargli 50 euro, dieci in più rispetto alla somma richiesta. Nonostante ciò, secondo il racconto riportato negli atti, l’uomo l’avrebbe colpita con alcuni schiaffi alla nuca e al labbro.A sostegno della ricostruzione sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che avrebbero documentato l’aggressione.Domiciliari con braccialetto elettronicoAl termine degli accertamenti, il 54enne è stato arrestato. Il gip del Tribunale di Torre Annunziata, Luisa Crasta, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.Nel provvedimento cautelare, il giudice avrebbe evidenziato il rischio che le condotte contestate potessero ripetersi. L’indagato, inoltre, non si sarebbe presentato per rendere l’interrogatorio.Le accuse dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.