Estintore svuotato nel liceo occupato

Tra gli episodi segnalati nelle ultime ore c’è quello avvenuto nello storico liceo Umberto I

Napoli attraversa giorni di intensa mobilitazione nelle scuole superiori. Negli ultimi giorni, numerosi collettivi studenteschi hanno avviato proteste e occupazioni all’interno degli istituti, inserendo le iniziative in un quadro più ampio di contestazione sociale e politica.Tra le scuole interessate figurano il liceo Genovesi, il Mercalli e il Diaz di via dei Tribunali. Le mobilitazioni, secondo quanto riferito, si stanno estendendo anche ad altri istituti della città e dell’area metropolitana.Le ragioni indicate dagli studenti riguardano diversi temi: dalla contrarietà al decreto sulla scuola alle condizioni strutturali degli edifici scolastici, passando per le cattedre ancora scoperte e le difficoltà economiche legate all’aumento del costo della vita e dei carburanti. Nelle iniziative viene inoltre espresso sostegno alle proteste che hanno coinvolto gli studenti francesi.Estintori azionati al liceo Umberto ITra gli episodi segnalati nelle ultime ore c’è quello avvenuto nello storico liceo Umberto I. Secondo le informazioni diffuse, alcune persone estranee all’istituto avrebbero azionato gli estintori all’interno della scuola, provocando la dispersione del contenuto nelle aule e negli ambienti interni.A documentare la situazione sono state alcune immagini pubblicate dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che mostrerebbero locali imbrattati dai residui degli estintori.Nel commentare l’accaduto, il parlamentare ha criticato la gestione delle incursioni e denunciato il rischio che simili episodi possano degenerare. Nel suo intervento ha fatto riferimento anche a presunti annunci di ulteriori intrusioni, descrivendo un clima di preoccupazione all’interno dell’istituto.La ricostruzione dell’episodio, comprese le responsabilità delle persone coinvolte e le circostanze in cui sarebbero stati utilizzati gli estintori, resta da chiarire.Il precedente al Rossini di BagnoliIl caso dell’Umberto arriva dopo un altro episodio che aveva attirato l’attenzione sull’ordine e sulla sicurezza all’interno delle scuole napoletane: quello dell’istituto Rossini di Bagnoli, dove erano stati segnalati ragazzi che avrebbero introdotto due scooter nella palestra scolastica, sfrecciando all’interno della struttura.Le immagini e le notizie circolate in relazione a quell’episodio avevano alimentato le preoccupazioni sulle modalità con cui alcune iniziative legate alle occupazioni possono trasformarsi in comportamenti pericolosi o in danneggiamenti.Le proteste studentesche e gli eventuali episodi di vandalismo restano, tuttavia, fenomeni da distinguere: le rivendicazioni avanzate dai collettivi non coincidono necessariamente con le condotte contestate a singoli individui.Le ragioni della mobilitazione: scuola, caro vita e solidarietà internazionaleLe occupazioni si inseriscono in una fase caratterizzata da rivendicazioni che riguardano tanto il sistema scolastico quanto questioni economiche e sociali più ampie.Tra i punti sollevati dagli studenti figurano la contestazione delle misure governative in materia di istruzione, la denuncia delle cattedre non assegnate e delle criticità strutturali degli edifici. A questi temi si aggiungono le preoccupazioni per il rincaro dei beni e dei carburanti e la solidarietà espressa nei confronti dei coetanei francesi scesi in piazza.Le iniziative non si limitano al centro di Napoli. Nelle ultime ore sono state annunciate nuove mobilitazioni anche al liceo Elio Vittorini del Rione Alto, al Comenio dei Colli Aminei e al De Bottis di Torre del Greco.La protesta si estende anche alla provinciaIl quadro è in evoluzione e potrebbe coinvolgere altri istituti nei prossimi giorni. Da una parte, gli studenti chiedono risposte sulle condizioni della scuola e sulle questioni economiche che incidono sulla loro quotidianità; dall’altra, gli episodi segnalati negli edifici scolastici riaccendono il dibattito sulla tutela degli ambienti e sulla sicurezza di studenti e personale.L’attenzione resta concentrata sull’evoluzione delle occupazioni e sugli eventuali interventi delle autorità scolastiche e competenti per verificare i fatti denunciati. Il nodo è riuscire a distinguere le forme di protesta e le rivendicazioni collettive dagli episodi di intrusione e danneggiamento, affinché il confronto sulle criticità della scuola possa svolgersi senza mettere a rischio persone e strutture.