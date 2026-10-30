L'INCIDENTE Esce per una passeggiata e cade in un burrone di 10 metri

Considerata la profondità del fossato e le condizioni della donna, è stato necessario procedere con una complessa manovra tecnica di recupero in verticale

Una donna di 75 anni è precipitata in un fossato profondo circa 10 metri, finendo sul letto di un ruscello in contrada Vago Romano, nel territorio di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta. L'anziana ha riportato gravi ferite ed è stata recuperata dai Vigili del Fuoco con una complessa operazione di soccorso. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Cassino, è stata ricoverata per un politrauma.



La donna si trovava nella sua seconda casa in campagna quando sarebbe uscita per una passeggiata, probabilmente alla ricerca di funghi, attività piuttosto comune nella zona durante il periodo autunnale.



Per cause ancora da chiarire, durante il percorso sarebbe precipitata in un burrone, finendo sul fondo del fossato, dove scorreva anche un piccolo corso d'acqua.



L'intervento dei Vigili del Fuoco



L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, insieme ai medici e agli infermieri del 118 dell'Asl di Roccamonfina.



Le operazioni di recupero sono state condotte dai pompieri di Teano con il supporto del personale specializzato nelle tecniche Saf Fluviali del Comando provinciale di Caserta, che si trovava già nella zona per un'attività di addestramento programmata.



I Vigili del Fuoco si sono calati nel fossato per raggiungere l'anziana, rimasta ferita sul fondo del burrone. Una volta arrivati accanto alla donna, i soccorritori hanno provveduto a immobilizzarla, assicurandola a una tavola spinale e posizionandola all'interno di una barella tipo toboga.



Recuperata con una manovra in verticale



Considerata la profondità del fossato e le condizioni della donna, è stato necessario procedere con una complessa manovra tecnica di recupero in verticale.



Le operazioni hanno consentito di riportare la 75enne in superficie in sicurezza, nonostante le difficoltà legate al terreno e alla presenza del corso d'acqua sul fondo.



Una volta recuperata, la donna è stata trasportata fino all'ambulanza e affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ha provveduto a prestarle le prime assistenze.



Trasferita d'urgenza all'ospedale di Cassino



Dopo le prime cure sul posto, l'anziana è stata trasferita d'urgenza presso l'ospedale di Cassino, dove è stata ricoverata per un politrauma.



Restano da chiarire le circostanze esatte della caduta. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di raggiungere e recuperare la donna dal fondo del fossato, evitando che rimanesse a lungo in una zona impervia e difficilmente accessibile.