Eroina in carcere nelle cuciture dell'asciugamano

L’episodio evidenzia l’importanza delle verifiche sui pacchi e sugli oggetti destinati alle persone detenute

Eroina nascosta con cura nelle cuciture di un asciugamano, all’interno di un pacco portato da un familiare durante un colloquio e destinato a un detenuto. È quanto sarebbe stato scoperto nel carcere di Avellino, dove i controlli della Polizia Penitenziaria hanno consentito di individuare la sostanza stupefacente prima che potesse raggiungere il destinatario.La droga era occultata in modo da renderne più difficile l’individuazione, sfruttando le cuciture del tessuto. Il ritrovamento riaccende l’attenzione sul problema dell’introduzione di sostanze illecite negli istituti penitenziari e sulle difficoltà affrontate quotidianamente dagli agenti impegnati nei controlli.La droga nascosta nel tessutoSecondo quanto riferito, l’eroina si trovava all’interno di un asciugamano inserito in un pacco consegnato da un familiare durante un colloquio con un detenuto. Il sistema utilizzato per nascondere la sostanza avrebbe sfruttato le cuciture del tessuto, rendendo necessario un controllo accurato per individuarla.L’episodio evidenzia l’importanza delle verifiche sui pacchi e sugli oggetti destinati alle persone detenute, attraverso procedure che puntano a impedire l’ingresso di droga e altri materiali vietati all’interno della struttura.L’allarme del sindacato: «Contesto estremamente critico»A intervenire sulla vicenda è Raffaele Dragone, delegato della UIL FP Polizia Penitenziaria di Avellino, che sottolinea le difficoltà operative affrontate dagli agenti e la necessità di mantenere alta l’attenzione sui tentativi di introdurre sostanze stupefacenti.«La nostra attività quotidiana si svolge in un contesto estremamente critico, dove ogni giorno ci troviamo a fronteggiare tentativi di introdurre sostanze illecite all’interno della struttura», afferma Dragone.Il rappresentante sindacale richiama inoltre l’attenzione sul significato dell’episodio: «Il presunto ritrovamento è un campanello d’allarme che non possiamo sottovalutare».Parole che riportano al centro il tema della sicurezza negli istituti penitenziari e del lavoro svolto dal personale di Polizia Penitenziaria per contrastare l’ingresso di sostanze vietate.Sicurezza in carcere, resta alta l’attenzioneL’episodio di Avellino si inserisce nel quadro delle criticità legate al traffico di droga all’interno delle carceri, dove i controlli sui materiali destinati ai detenuti rappresentano uno strumento essenziale di prevenzione.La capacità di occultare le sostanze in oggetti di uso comune, come un asciugamano, rende particolarmente importanti l’attenzione e la professionalità degli operatori durante le verifiche.Dal sindacato arriva quindi un richiamo alla necessità di non sottovalutare i tentativi di introdurre stupefacenti e di garantire condizioni adeguate per il personale impegnato nei servizi di controllo.Il ritrovamento della presunta eroina conferma l’importanza delle attività di vigilanza all’interno della casa circondariale. Eventuali ulteriori responsabilità e gli aspetti legati alla provenienza della sostanza dovranno essere chiariti dagli accertamenti competenti.