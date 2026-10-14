Droga pagata con il Reddito di Cittadinanza, 24 arresti

Nel corso delle indagini sono state sequestrate diverse carte riconducibili al sussidio

Le carte prepagate destinate al sostegno economico delle famiglie sarebbero state utilizzate anche per pagare gli acquisti di droga. È uno degli elementi emersi dall’operazione «Social Card», condotta dai carabinieri sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.L’inchiesta ha portato all’esecuzione di 24 misure cautelari tra le province di Catanzaro e Vicenza, nell’ambito di un’indagine su una presunta organizzazione criminale che avrebbe gestito una rete di spaccio con base a Cortale, estendendo la propria attività in diverse aree del Catanzarese.Secondo la ricostruzione investigativa, alcuni clienti avrebbero pagato le sostanze stupefacenti utilizzando le carte collegate al Reddito di cittadinanza. In altri casi, le tessere sarebbero state consegnate direttamente agli spacciatori, che avrebbero potuto così prelevare autonomamente le somme disponibili.Nel corso delle indagini sono state sequestrate diverse carte riconducibili al sussidio. Proprio questo sistema di pagamento avrebbe ispirato il nome dell’operazione.Ventiquattro misure cautelari: carcere, domiciliari e obbligo di firmaSu richiesta della Dda, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha disposto 12 custodie cautelari in carcere, nove arresti domiciliari e tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di reati che comprendono l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la detenzione e lo spaccio di droga e la detenzione illegale di armi e munizioni.I provvedimenti rappresentano l’esito di un’attività investigativa volta a ricostruire ruoli, collegamenti e modalità operative del presunto gruppo criminale. Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti.L’indagine partita dal telefono di uno spacciatoreLe verifiche hanno preso avvio dall’analisi del cellulare di una persona arrestata per spaccio ad Amaroni. L’esame dei contenuti del dispositivo avrebbe consentito agli investigatori di individuare una rete più ampia, organizzata secondo una ripartizione precisa dei compiti.All’interno del gruppo, secondo l’ipotesi accusatoria, alcuni soggetti si sarebbero occupati del trasporto delle sostanze, altri della distribuzione all’ingrosso e altri ancora della vendita al dettaglio. Sarebbero stati presenti anche incaricati di recuperare il denaro dovuto dai clienti.Un’organizzazione articolata, dunque, che avrebbe potuto contare su persone con funzioni differenti e su una rete di contatti distribuita in più comuni della provincia.Da Cortale alla costa ionica: la rete dello spaccioIl presunto giro di droga non sarebbe rimasto circoscritto al centro di Cortale. Gli investigatori hanno ricostruito collegamenti che si sarebbero estesi dall’entroterra catanzarese fino alla costa ionica, interessando anche Girifalco, Squillace, Soverato e Botricello.Secondo quanto emerso dall’inchiesta, il gruppo sarebbe stato in grado di riorganizzarsi rapidamente anche dopo alcuni arresti, continuando a gestire le attività di spaccio attraverso una rete di collaboratori e contatti sul territorio.Tra i beni sottoposti a sequestro figura anche un’attività commerciale che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata come deposito e punto di riferimento per la distribuzione delle sostanze. Nello stesso locale, alcuni clienti avrebbero avuto la possibilità di consumare cocaina nella cucina situata sul retro.Sequestrati droga per circa 500mila euro e una pistola clandestinaNel corso dell’attività investigativa, i carabinieri hanno sequestrato quantitativi significativi di stupefacenti: oltre quattro chilogrammi di cocaina, 6,7 chilogrammi di marijuana e circa 300 grammi di hashish.Il valore complessivo della droga sequestrata è stato stimato in circa 500mila euro.Oltre alle sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno recuperato una pistola con matricola abrasa, predisposta per il montaggio di un silenziatore, e dieci proiettili. Il ritrovamento dell’arma e delle munizioni ha contribuito ad ampliare il quadro delle contestazioni formulate nell’ambito dell’indagine.L’operazione «Social Card» ha così portato alla luce, secondo l’ipotesi investigativa, un sistema di spaccio strutturato, capace di raggiungere diversi centri del Catanzarese e di utilizzare modalità di pagamento insolite, comprese le carte prepagate legate al sostegno economico pubblico.