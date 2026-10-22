Devastato il liceo occupato

Non sono stati risparmiati neppure i documenti d’archivio, compresi i compiti in classe, e i locali adibiti a magazzino

L’episodio più grave si è verificato al liceo Mazzini, dove i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte tra lunedì e martedì. Al loro arrivo, l’edificio presentava numerosi segni di devastazione: vetrate, porte, scale e impianti di illuminazione danneggiati, oltre a sedie, armadietti, banchi e servizi igienici distrutti.Da un video diffuso sui social emergerebbe che alcuni danni potrebbero essere stati provocati colpendo le strutture con palloni, mentre altri oggetti sarebbero stati lanciati dalle finestre. In palestra, inoltre, gli estintori sono stati svuotati, ricoprendo il pavimento di polvere.Non sono stati risparmiati neppure i documenti d’archivio, compresi i compiti in classe, e i locali adibiti a magazzino. Tra questi anche gli spazi utilizzati dalla società sportiva Volley World Napoli per custodire le proprie attrezzature. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo insieme al dirigente Stefano Zen.La prima stima economica dei danni si aggira intorno ai 40mila euro. Le conseguenze sono pesanti anche per l’attività didattica: l’intero istituto è stato dichiarato inagibile e le lezioni potranno svolgersi soltanto nella succursale, con ripercussioni anche sui corsi pomeridiani.L’occupazione era iniziata il 13 ottobre ed era stata interrotta poco prima del raid. Secondo alcune testimonianze, all’irruzione avrebbero partecipato persone estranee alla scuola e anche alcuni studenti del liceo. Altri racconti riferiscono che il gruppo sarebbe entrato con la forza e che alcuni ragazzi sarebbero stati minacciati con un coltellino. Si tratta di circostanze che dovranno essere verificate.Le immagini circolate su TikTok e su altre piattaforme potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Anche la presenza di numerose telecamere di videosorveglianza nella zona potrebbe contribuire a identificare i responsabili.Sannazaro, spariti dieci computer portatiliUn altro episodio riguarda il liceo Sannazaro, dove sono stati rubati dieci computer portatili di proprietà della scuola.Gli studenti che occupano l’istituto respingono l’ipotesi di un coinvolgimento diretto e affermano di aver predisposto un servizio d’ordine per proteggere gli ambienti. Raccontano, inoltre, di aver dovuto fronteggiare quasi ogni sera tentativi di intrusione da parte di gruppi di ragazzi, alcuni dei quali anche piuttosto grandi d’età.«Eravamo convinti di essere riusciti a tenerli all’esterno. Non sappiamo spiegare come sia stato possibile portare via i dispositivi senza essere notati», riferiscono gli occupanti.Gli studenti avrebbero anche avviato una raccolta fondi per contribuire all’acquisto dei materiali sottratti. La vicenda resta da chiarire e si attende la decisione del dirigente scolastico, Riccardo Güll, in merito alla presentazione di una denuncia contro ignoti.Alberti, gli intrusi e il lancio di un estintorePreoccupazione anche al liceo Alberti, dove lunedì alcuni ragazzi esterni sarebbero riusciti a entrare nell’edificio scavalcando i muretti e passando da una finestra.Stando alle testimonianze raccolte, gli studenti presenti avrebbero tentato di opporsi all’ingresso, venendo aggrediti. Gli intrusi avrebbero poi lanciato un estintore contro gli occupanti prima di allontanarsi. La polizia è intervenuta dopo essere stata allertata.La dinamica esatta e le responsabilità individuali restano da accertare. Nel frattempo, gli studenti continuano a segnalare tentativi di intrusione e cercano di impedire l’accesso a gruppi estranei.Rossini e Umberto, altri episodi alimentano la preoccupazioneLa sequenza degli episodi comprende anche il liceo Rossini, finito nel mirino venerdì scorso. In quell’occasione, quattro ragazzi a bordo di due scooter avrebbero compiuto scorribande nella palestra dell’istituto.Anche al liceo Umberto sono state segnalate intrusioni, contribuendo ad alimentare le preoccupazioni per la sicurezza degli ambienti scolastici.I singoli episodi non possono essere automaticamente ricondotti a un’unica regia, ma il susseguirsi di furti, danneggiamenti e tentativi di accesso non autorizzato pone interrogativi sulla protezione degli edifici durante le occupazioni.La protesta studentesca continuaIntanto, la mobilitazione nelle scuole napoletane prosegue con sviluppi diversi da istituto a istituto. Ieri pomeriggio è stato occupato il liceo Vico, mentre gli studenti del Villari hanno comunicato di aver liberato l’edificio. Al Margherita di Savoia, invece, il ritorno alla didattica ordinaria è previsto per domani, con la conclusione dell’occupazione.Il quadro resta quindi in evoluzione: alle rivendicazioni degli studenti si affiancano le conseguenze dei raid e delle intrusioni, con danni materiali, disagi per le lezioni e timori per l’incolumità di chi si trova negli istituti.La priorità, mentre proseguono le iniziative di protesta, è chiarire quanto accaduto nei singoli casi, individuare eventuali responsabili e garantire che le scuole restino luoghi sicuri per studenti, personale e attività didattiche.