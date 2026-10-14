Da oggi aumento di sigarette e stick riscaldanti

gli adeguamenti riguardano 13 marche di tabacchi lavorati e 14 prodotti da inalazione senza combustione

Nuovi aumenti per alcuni prodotti venduti nelle tabaccherie italiane. Da oggi, 14 ottobre, scattano rincari di 20 centesimi per una parte dei tabacchi lavorati e per alcuni prodotti destinati ai dispositivi a tabacco riscaldato. Le variazioni sono state comunicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e interessano due categorie distinte, con un incremento dello stesso importo per ciascun prodotto coinvolto.Nel dettaglio, gli adeguamenti riguardano 13 marche di tabacchi lavorati e 14 prodotti da inalazione senza combustione. Non si tratta quindi di un aumento generalizzato per tutti i tabacchi in commercio, ma di modifiche che interessano specifici articoli e che si aggiungono agli aggiornamenti dei prezzi già registrati nel corso del 2026.Quali prodotti aumentano da oggiLa parte più consistente degli adeguamenti relativi ai tabacchi lavorati riguarda i trinciati, ma nell’elenco sono presenti anche due tipologie di sigari. Per questi prodotti, il prezzo sale di 20 centesimi rispetto al listino precedente.La stessa variazione interessa i tabacchi da inalazione senza combustione. In questo caso, gli aumenti riguardano gli stick destinati ai dispositivi per il riscaldamento del tabacco Pulze, appartenenti alle linee iD e iSENZIA.I nuovi prezzi entrano in vigore nelle tabaccherie a partire dal 14 ottobre. Per conoscere nel dettaglio i singoli prodotti coinvolti e i relativi prezzi aggiornati, occorre fare riferimento agli elenchi ufficiali pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Gli aumenti si aggiungono ai rincari già registrati nel 2026Le nuove variazioni arrivano dopo una serie di aumenti che, durante il 2026, hanno già interessato diverse marche di sigarette tradizionali. Gli aggiornamenti dei listini sono stati distribuiti nel corso dell’anno e si inseriscono nel quadro delle modifiche fiscali previste per il settore.La manovra di bilancio ha infatti programmato un incremento progressivo delle accise sui prodotti del tabacco, con effetti che si riflettono sui prezzi finali al pubblico. L’impatto non è necessariamente identico per tutte le marche: gli aumenti effettivi possono variare in base al prodotto e agli adeguamenti comunicati per ciascun listino.È importante, quindi, distinguere i rincari specifici annunciati per ottobre dalle stime medie elaborate per le sigarette tradizionali. I 20 centesimi in più riguardano i prodotti interessati dalla comunicazione dell’Adm, mentre le previsioni per i prossimi anni descrivono un andamento medio atteso del mercato.Sigarette tradizionali, rincari medi stimati fino al 2028La relazione tecnica alla legge di Bilancio 2026 indica una crescita media del prezzo delle sigarette tradizionali di circa 15 centesimi a pacchetto nel 2026. Si tratta di una stima complessiva, che non significa che ogni marca abbia registrato o registrerà necessariamente lo stesso aumento.Per il 2027, la previsione contenuta nella relazione tecnica sale a circa 25 centesimi medi in più per pacchetto. La programmazione fiscale prospetta poi un ulteriore incremento nel 2028, quando il rincaro medio potrebbe raggiungere i 40 centesimi a pacchetto.Queste cifre rappresentano stime medie e non costituiscono un listino valido indistintamente per tutti i prodotti. I prezzi effettivi dipenderanno dagli aggiornamenti dei singoli marchi e dalle comunicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.Accise e prezzi, cosa aspettarsi nei prossimi mesiIl quadro delineato per il triennio 2026-2028 indica una pressione fiscale crescente sui prodotti del tabacco. Gli aumenti delle accise sono destinati a incidere progressivamente sui prezzi al consumo, anche se l’entità delle variazioni potrà differire tra sigarette, trinciati, sigari e prodotti alternativi senza combustione.Per i consumatori, il primo cambiamento immediato è quello in vigore dal 14 ottobre: 20 centesimi in più per i prodotti inclusi nei nuovi adeguamenti. Per le sigarette tradizionali, invece, le cifre relative al 2027 e al 2028 restano previsioni medie, da distinguere dagli aumenti effettivi che saranno comunicati attraverso i futuri aggiornamenti ufficiali dei listini.