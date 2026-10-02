Costruiscono un basso abitabile sotto al porticato del palazzo

Le immagini raccolte dai cittadini documenterebbero, secondo quanto riferito, l'occupazione e la trasformazione di alcuni spazi comuni e aree pubbliche

Non si fermano le segnalazioni dei residenti della periferia orientale di Napoli alle prese, secondo quanto denunciato, con situazioni di degrado urbano e presunti episodi di abusivismo. Dopo i recenti interventi al Rione Incis, l'attenzione si sposta ora sul cosiddetto "Parco di Topolino", complesso residenziale di via Carlo Miranda, a Ponticelli, noto anche per le vicende legate alla memoria del giovane Fabio Ascione.A rivolgersi al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli sono stati alcuni residenti della zona, che hanno inviato un dossier fotografico sulle presunte criticità presenti nel complesso.Porticati e marciapiedi, le segnalazioni dei residentiLe immagini raccolte dai cittadini documenterebbero, secondo quanto riferito, l'occupazione e la trasformazione di alcuni spazi comuni e aree pubbliche. Tra le situazioni segnalate ci sarebbero porticati delle palazzine utilizzati come ampliamenti di abitazioni e locali commerciali, oltre a manufatti in cemento e muratura realizzati sui marciapiedi.Secondo i residenti, alcune di queste strutture ostacolerebbero il normale passaggio pedonale o verrebbero utilizzate per delimitare aree considerate private.Nel dossier vengono inoltre segnalati un'attività di autolavaggio e alcuni manufatti utilizzati, secondo quanto riferito dai cittadini, come ricoveri per cani. Proprio sulle condizioni degli animali presenti nell'area è stata chiesta particolare attenzione.L'esposto alle autoritàSulla vicenda è intervenuto Borrelli, che ha raccolto le segnalazioni e annunciato la presentazione di un esposto.«La mappa dell'abusivismo a Ponticelli si allarga ogni giorno di più nell'assenza totale di controlli che negli anni ha finito per alimentare la prepotenza dei soliti noti», ha dichiarato il parlamentare.Borrelli sostiene inoltre che i residenti del complesso chiedano «soltanto di vivere nella legalità», senza dover fare i conti, secondo la sua ricostruzione, con l'occupazione di marciapiedi e spazi condominiali o con attività irregolari nelle vicinanze delle abitazioni.«Non possiamo permettere che interi quartieri vengano lasciati all'arroganza di chi costruisce dove vuole e come vuole», ha aggiunto.Sulla base della documentazione ricevuta, il deputato ha quindi riferito di aver trasmesso un esposto alle autorità competenti, chiedendo un sopralluogo nell'area, l'eventuale individuazione dei manufatti abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi.Nell'esposto sarebbe stata inoltre richiesta un'attenzione specifica alla tutela degli animali presenti nella zona.Le circostanze segnalate dai residenti dovranno ora essere verificate attraverso gli eventuali sopralluoghi e gli accertamenti degli enti competenti.