Controlli a Il Ciottolo: "Ma siamo regolarmente aperti"

Nel corso dell’ispezione sono state contestate anche tre violazioni penali, per un importo complessivo di quasi 5mila euro

«Ad oggi, il Ciottolo è regolarmente aperto e operativo». È quanto afferma la nota cornetteria napoletana in un messaggio pubblicato sui social, dopo la diffusione della notizia del blitz dei carabinieri nei locali di via Amerigo Vespucci.L’attività contesta le notizie che parlano di una chiusura già avvenuta e precisa che, secondo quanto sostenuto nella propria ricostruzione, nel verbale non risulterebbero contestazioni relative a carenze alimentari.«La documentazione è stata affidata ai nostri legali per le opportune valutazioni», si legge ancora nella comunicazione, con cui il locale intende chiarire la propria posizione dopo i controlli.Il blitz dei carabinieri: cinque lavoratori in neroL’ispezione era stata effettuata dai militari del Gruppo Carabinieri di Napoli, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità.Secondo quanto riferito dai carabinieri, al momento del controllo erano presenti 13 lavoratori, cinque dei quali sarebbero risultati impiegati in nero. Per le violazioni riscontrate sono state contestate cinque violazioni amministrative, con sanzioni per lavoro irregolare pari complessivamente a 19.500 euro.È stato inoltre adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il titolare è stato denunciato per presunte violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.Nel corso dell’ispezione sono state contestate anche tre violazioni penali, per un importo complessivo di quasi 5mila euro, relative all’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla mancata formazione del personale e a carenze negli ambienti di lavoro.Le contestazioni igienico-sanitarieUlteriori irregolarità sarebbero state rilevate dal Nas di Napoli sul fronte igienico-sanitario. Nella nota diffusa dai carabinieri vengono indicati la presenza di macchie di umidità nei locali adibiti a deposito, contenitori per rifiuti ritenuti non idonei e un’apparecchiatura frigorifera contenente alimenti deperibili priva di un rilevatore di temperatura.Il bilancio complessivo dei provvedimenti amministrativi e delle contestazioni è stato indicato in circa 27mila euro.La replica del Ciottolo, tuttavia, contesta la ricostruzione relativa alla chiusura già avvenuta e sostiene che non siano state rilevate le carenze alimentari riportate da alcune notizie. Le due comunicazioni descrivono quindi aspetti diversi della vicenda: da un lato gli esiti dell’ispezione riferiti dalle forze dell’ordine, dall’altro la posizione dell’azienda.«Sospensione differita dal 19 ottobre»Nel comunicato pubblicato sui social, il Ciottolo precisa che il provvedimento ispettivo non avrebbe disposto un’interruzione immediata del servizio, ma una sospensione con decorrenza dalle ore 12 del 19 ottobre 2026, due giorni dopo la notifica dell’atto.L’azienda sottolinea inoltre che il provvedimento prevederebbe la possibilità di annullamento o revoca della sospensione una volta depositata la documentazione relativa alla regolarizzazione delle posizioni lavorative e provveduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie.«La nostra azienda si è già attivata per adempiere a quanto richiesto nei termini di legge, al fine di garantire la piena e regolare continuità aziendale senza alcuna interruzione», afferma il locale nella propria nota.La vicenda resta dunque legata agli adempimenti previsti dal provvedimento ispettivo e agli eventuali sviluppi successivi. Nel frattempo, l’attività rivendica la propria operatività attuale e ha affidato ai legali la valutazione degli atti e delle notizie diffuse dopo il controllo.