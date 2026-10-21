Contrabbandiere a Somma Vesuviana nasconde 7 chili di droga

Nel corso dell’intervento, i poliziotti hanno trovato, oltre alla cocaina, anche due bilancini di precisione

Un ingente quantitativo di cocaina è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere Barra, a Napoli. Gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno individuato circa 7 chilogrammi di sostanza stupefacente all’interno di uno scantinato, insieme a strumenti e materiali che potrebbero essere stati utilizzati per preparare e confezionare la droga.Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti: al momento, dunque, non risultano persone formalmente identificate come responsabili della detenzione dello stupefacente rinvenuto nel locale.Cocaina, bilancini e materiale per il confezionamentoNel corso dell’intervento, i poliziotti hanno trovato, oltre alla cocaina, anche due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.Gli oggetti recuperati, insieme alla quantità di droga sequestrata, rappresentano gli elementi principali dell’operazione condotta nella zona orientale della città. Saranno gli eventuali successivi accertamenti a poter chiarire la provenienza dello stupefacente e chi avesse la disponibilità dello scantinato.Il ritrovamento rientra nell’attività di controllo svolta dagli agenti sul territorio, con particolare attenzione alle aree urbane interessate da fenomeni di illegalità.Arrestato un 44enne ricercato per contrabbandoDurante i controlli effettuati nel pomeriggio di ieri nella stessa zona, gli agenti hanno inoltre arrestato un uomo di 44 anni destinatario di un ordine di carcerazione.Il provvedimento era stato emesso dalla Procura generale di Napoli lo scorso 26 giugno e disponeva l’espiazione di una pena pari a un anno, quattro mesi e 20 giorni di reclusione per reati di contrabbando commessi nel 2017 tra Napoli, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana.L’identificazione dell’uomo ha permesso agli agenti di dare esecuzione al provvedimento giudiziario.Durante i controlli trovato anche un documento falsoNel corso delle verifiche, il 44enne è stato trovato in possesso di un documento d’identità che riportava la sua fotografia, ma era intestato a un’altra persona. Il documento è risultato falso.Per questo motivo, oltre all’arresto legato all’ordine di carcerazione, l’uomo è stato denunciato anche per la vicenda relativa al documento contraffatto.Le due attività di polizia — il sequestro della cocaina nello scantinato e l’arresto del 44enne — sono avvenute nella stessa area nell’ambito dei controlli svolti dagli agenti del commissariato di Ponticelli. Non risultano tuttavia elementi che colleghino direttamente l’uomo alla droga sequestrata a carico di ignoti.