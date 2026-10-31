TASK FORCE Coltelli e droga nella movida: arresti e denunce

L’attività di presidio e controllo del territorio è stata finalizzata a prevenire e contrastare episodi di illegalità durante una serata caratterizzata da numerose iniziative

Notte di verifiche straordinarie a Napoli durante i festeggiamenti di Halloween. I carabinieri hanno arrestato un cittadino brasiliano, sorpreso mentre cedeva circa 4 grammi di marijuana a un turista argentino arrivato in città per celebrare il compleanno di Diego Armando Maradona. Durante i controlli, altre quattro persone sono state denunciate in stato di libertà.Controlli straordinari nella notte di Halloween a Napoli, dove i carabinieri hanno intensificato i servizi sul territorio per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti. Il bilancio dell’attività comprende un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e quattro denunce in stato di libertà.La cessione di marijuana al turista argentinoL’arresto è scattato durante un controllo nel corso del quale i militari hanno sorpreso un cittadino brasiliano mentre cedeva circa 4 grammi di marijuana a un uomo di nazionalità argentina.Il cliente era arrivato a Napoli per festeggiare il compleanno del suo idolo, Diego Armando Maradona. Un singolare incontro tra Brasile e Argentina, dunque, questa volta lontano dai campi da calcio: i due si sono ritrovati al centro di un episodio di spaccio, sotto gli occhi dei carabinieri.Sequestrati un coltellino e un bilancinoLa successiva perquisizione nei confronti del presunto pusher ha permesso di trovare anche un coltellino e un bilancino di precisione. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati dai militari.Il cittadino brasiliano è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti ed è ora in attesa di giudizio.Quattro persone denunciateL’intervento rientra nell’ambito dei controlli straordinari predisposti dai carabinieri in occasione della notte di Halloween. Nel corso delle verifiche, oltre all’arresto per droga, quattro persone sono state denunciate in stato di libertà.L’attività di presidio e controllo del territorio è stata finalizzata a prevenire e contrastare episodi di illegalità durante una serata caratterizzata da numerose iniziative e presenze nelle strade della città.