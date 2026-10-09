Coltellate nel centro minori, 15enne perde l'occhio: "Mi perseguitava"

Secondo le prime informazioni, il presunto aggressore si sarebbe allontanato dopo l’accaduto, per poi essere rintracciato e bloccato

Una lite degenerata in violenza, con due giovani finiti in ospedale e lesioni particolarmente gravi per uno di loro. È il bilancio dell’episodio avvenuto all’interno di una comunità per minori in via Mascagni, a Giugliano, dove un ragazzo sarebbe stato colpito ripetutamente alla schiena mentre un secondo ha riportato ferite che mettono a rischio la vista.Secondo le prime informazioni, il presunto aggressore si sarebbe allontanato dopo l’accaduto, per poi essere rintracciato e bloccato. Davanti agli investigatori avrebbe sostenuto di essere stato perseguitato.Le condizioni dei due giovaniEntrambi i feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano. Il ragazzo raggiunto dai colpi alla schiena è rimasto sotto osservazione medica.Più complesso il quadro clinico dell’altro giovane, che presentava una profonda lesione a un braccio, con interessamento dei tendini e una significativa perdita di sangue. Un’ulteriore ferita al volto ha fatto temere conseguenze serie per un occhio. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, il ragazzo è stato trasferito per ricevere ulteriori trattamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.Le indagini sull’accadutoDeterminante è stato l’intervento del personale sanitario del pronto soccorso e della chirurgia generale, che ha prestato assistenza ai due giovani.Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica della lite e a chiarire le circostanze che hanno preceduto l’aggressione. La versione fornita dal ragazzo fermato sarà valutata nell’ambito delle verifiche investigative.