Colpito da un ramo, finisce nel burrone: arriva l'elisoccorso

A dare l’allarme sono state le persone che si trovavano con lui e che hanno assistito alla caduta

È stato necessario un complesso intervento di soccorso per raggiungere un uomo di 60 anni di Valva rimasto gravemente ferito in un’area boschiva del territorio di Laviano. L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri, mentre il sessantenne si trovava nel bosco insieme ad altre persone per raccogliere legna destinata a uso personale.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un ramo si sarebbe staccato da un albero colpendo l’uomo, presumibilmente alla testa. L’impatto gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio, provocandone la caduta in un dirupo profondo alcuni metri.L’intervento dei soccorritoriA dare l’allarme sono state le persone che si trovavano con lui e che hanno assistito alla caduta. La conformazione del terreno ha però reso particolarmente difficile raggiungere il ferito.In un primo momento è arrivata un’ambulanza territoriale proveniente da Calabritto. Poco dopo è intervenuta anche l’Automedica di Oliveto Citra, gestita dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Serre di Giuliano d’Angelo. Sul posto sono arrivati inoltre i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili.I soccorritori hanno dovuto affrontare un tratto particolarmente ripido e impervio. L’infermiere Enrico, in servizio sull’ambulanza di Oliveto Citra, ha valutato immediatamente la difficoltà dell’operazione e, insieme ad altre persone presenti, ha predisposto un sistema di verricello manuale per scendere di alcuni metri e raggiungere il sessantenne.Una volta arrivati vicino all’uomo, i sanitari lo hanno immobilizzato e stabilizzato. Le prime cure sono state prestate dal dottor Mastrangelo, mentre parallelamente veniva richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Napoli.Il trasferimento al RuggiL’elicottero ha raggiunto l’area e recuperato il ferito attraverso il verricello. Il sessantenne è stato quindi trasferito all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei medici.Le sue condizioni sono considerate gravi e la prognosi resta riservata.Nel frattempo i carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto nel bosco di Laviano e a chiarire la dinamica dell’incidente.