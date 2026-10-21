Colonnello della Finanza muore in un incidente in servizio

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire le fasi dello scontro

Era impegnato nel servizio quando è rimasto coinvolto nel drammatico incidente stradale che gli è costato la vita. Marco Sorrentino, colonnello della Guardia di Finanza di 50 anni, originario del Casertano, è morto martedì mattina a Sasso Marconi, in provincia di Bologna, dopo uno scontro frontale tra due vetture lungo il raccordo R43.L’incidente si è verificato intorno alle 11.30. A bordo dell’auto insieme a Sorrentino c’erano altri due militari delle Fiamme Gialle, un ufficiale e un sottufficiale. Entrambi sono rimasti feriti nell’impatto, ma, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.Per il colonnello, invece, non è stato possibile fare nulla: le conseguenze dello schianto si sono rivelate fatali.Lo scontro frontale sul raccordo R43La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire le fasi dello scontro. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che uno dei due veicoli coinvolti avrebbe invaso, almeno parzialmente, la corsia destinata al senso di marcia opposto, provocando la collisione frontale.Si tratta di una prima ricostruzione, che dovrà essere verificata attraverso gli elementi raccolti dagli investigatori. Resta da chiarire con precisione come si sia verificato l’impatto e quale sia stata la sequenza degli eventi che ha portato allo schianto.Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori, gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Per consentire le operazioni di assistenza ai feriti, i rilievi e la successiva messa in sicurezza della carreggiata, il raccordo è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni.La chiusura si è resa necessaria per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza e gestire le conseguenze dell’incidente.Il servizio allo Scico e l’impegno contro la criminalità organizzataMarco Sorrentino prestava servizio allo Scico, il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, struttura impegnata nelle attività investigative contro le organizzazioni criminali e i patrimoni di provenienza illecita.Nel corso della sua carriera aveva ricoperto anche l’incarico di comandante del Gico di Roma, il Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata. Un ruolo che lo aveva portato a occuparsi di indagini complesse in ambiti delicati, dal contrasto alle mafie ai traffici illeciti, fino al riciclaggio dei capitali riconducibili alle attività criminali.La sua esperienza professionale si era dunque sviluppata in un settore centrale per l’azione investigativa delle Fiamme Gialle, impegnate a individuare e colpire le risorse economiche utilizzate dalle organizzazioni criminali.Al momento dello schianto, il colonnello si trovava in servizio e stava viaggiando con i due colleghi rimasti feriti. La tragedia ha così interrotto la sua attività professionale, maturata in anni di incarichi legati al contrasto della criminalità organizzata.Le indagini per chiarire le responsabilitàGli accertamenti della Polizia Stradale proseguiranno per definire con esattezza le responsabilità e le cause dell’incidente. Le verifiche dovranno confermare la prima ipotesi relativa all’invasione parziale della corsia opposta e ricostruire le condizioni in cui è avvenuto lo scontro.Intanto, restano le conseguenze di una tragedia che ha coinvolto tre appartenenti alla Guardia di Finanza durante il servizio: un colonnello di 50 anni ha perso la vita, mentre gli altri due militari sono stati feriti e soccorsi.La morte di Marco Sorrentino chiude drammaticamente il percorso professionale di un ufficiale che aveva dedicato la propria attività investigativa al contrasto delle mafie e dei traffici illeciti. Un viaggio di servizio si è trasformato in un incidente mortale, sul quale gli investigatori sono ora chiamati a fare piena luce.