Circumvesuviana, caos per l’allerta arancione. I pendolari: «Serve un’operazione verità»

Secondo i firmatari della nota, il repentino cambio di programma potrebbe essere arrivato dopo un intervento del Prefetto

Prima l'annuncio della sospensione totale, poi la riattivazione dei treni appena mezz'ora più tardi. È quanto accaduto sulle linee vesuviane di Eav durante la gestione dell'allerta meteo arancione, una sequenza di decisioni che ha provocato forti disagi e alimentato le proteste dei rappresentanti dei pendolari.A contestare la gestione dell'emergenza sono il Comitato Pendolari Vesuviani, il Comitato Civico ETS A. Cifariello di Ottaviano e il Comitato E(A)Vitiamolo di Sperone. Secondo i firmatari della nota, il repentino cambio di programma potrebbe essere arrivato dopo un intervento del Prefetto, dettato dalla necessità di evitare ulteriori ripercussioni sulla viabilità provinciale e possibili problemi di ordine pubblico. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione attribuita ai comitati e non di un elemento ufficialmente confermato nel testo.«Una gestione difficile da comprendere»Nel documento diffuso dai rappresentanti dei viaggiatori viene duramente contestata la scelta iniziale di interrompere il servizio ferroviario. I pendolari parlano di una gestione «al limite del paradossale» e chiedono chiarezza sulle ragioni che hanno portato prima allo stop e poi alla sua revoca.Nel mirino finisce anche lo stato dell'infrastruttura. I comitati sostengono che le criticità della rete non possano tradursi, a loro giudizio, nella prospettiva di una sospensione generalizzata del trasporto ferroviario in occasione di un'allerta meteo.La richiesta di un quadro completo della reteDa qui la richiesta di quella che i pendolari definiscono una «operazione verità». Al centro della loro iniziativa ci sono tre punti: conoscere le reali condizioni delle linee vesuviane, ottenere un calendario preciso dei lavori e individuare eventuali responsabilità nella situazione attuale.I rappresentanti chiedono in particolare la pubblicazione dello stato dell'infrastruttura, con informazioni dettagliate sulle condizioni delle diverse tratte, e un cronoprogramma dei cantieri che indichi tempi e scadenze per la conclusione degli interventi.«Chi ha responsabilità deve rispondere»Nel documento viene inoltre chiesto di fare chiarezza sulle responsabilità legate alle condizioni della rete. I comitati sostengono che la gestione attuale abbia ereditato una situazione già compromessa dalle precedenti dirigenze, ma ritengono che questo non possa diventare un motivo per rinunciare alla trasparenza.«Non si può pensare di scaricare l'inefficienza strutturale sui cittadini, minacciando il blocco totale del trasporto su ferro alla prima pioggia», affermano i firmatari. E aggiungono: «Se ci sono responsabilità passate o presenti, vanno perseguite senza sconti».La storia della Circumvesuviana richiamata dai pendolariNel loro intervento, i rappresentanti dei viaggiatori richiamano anche la lunga storia della Circumvesuviana, indicandola come una ferrovia che in passato avrebbe continuato a garantire il servizio anche in condizioni particolarmente difficili.Il riferimento è anche all'eruzione del Vesuvio raccontata da Matilde Serao e agli eventi bellici della Seconda guerra mondiale. Secondo i comitati, proprio questo passato rende ancora più significativo, ai loro occhi, l'attuale scenario legato all'allerta meteo.A firmare il documento sono Enzo Ciniglio, presidente del Comitato Pendolari Vesuviani, Salvatore Ferraro, amministratore del gruppo Facebook Comitato Pendolari Vesuviani, Marcello Fabbrocini, presidente del Comitato Civico ETS A. Cifariello di Ottaviano, e Salvatore Alaia, presidente del Comitato E(A)Vitiamolo di Sperone.