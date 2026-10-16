Circola audio di maltrattamenti, folla di genitori davanti all'asilo

All’origine della vicenda ci sarebbe dunque una registrazione audio condivisa attraverso una chat WhatsApp

Preoccupazione a Giugliano in Campania, nell’area a nord di Napoli, per una vicenda che riguarda presunti maltrattamenti ai danni di alcuni bambini all’interno dell’istituto scolastico privato “Il Rifugio del Sorriso”.La situazione è emersa dopo la diffusione di un messaggio audio circolato su un gruppo WhatsApp, nel quale si faceva riferimento a presunti episodi di maltrattamento che avrebbero coinvolto alcuni piccoli frequentanti la struttura. La notizia ha generato apprensione tra le famiglie, con un gruppo di genitori che si è radunato all’esterno dell’istituto per ottenere informazioni e chiarimenti.Il messaggio audio circolato su WhatsAppAll’origine della vicenda ci sarebbe dunque una registrazione audio condivisa attraverso una chat WhatsApp. Nel messaggio verrebbero riferiti presunti comportamenti violenti nei confronti di alcuni bambini, circostanze che hanno spinto le famiglie a chiedere spiegazioni.Al momento, tuttavia, i contenuti della registrazione devono essere verificati e non è possibile considerare accertati gli episodi descritti. Proprio per questo, l’attività dei militari è finalizzata a ricostruire quanto sarebbe accaduto e a stabilire se le informazioni diffuse trovino riscontro.Secondo quanto si è appreso, fino alla mattinata odierna la vicenda non sarebbe mai stata oggetto di denuncia. Un elemento che rende particolarmente importanti gli accertamenti avviati per chiarire l’origine delle segnalazioni e verificare l’eventuale esistenza di fatti concreti.I Carabinieri al lavoro per verificare le segnalazioniSul caso sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano, impegnati nella ricostruzione dell’intera vicenda.I militari stanno lavorando per accertare la veridicità del messaggio audio e verificare le circostanze riferite nella registrazione. L’obiettivo è fare chiarezza sui presunti episodi e stabilire se vi siano elementi che richiedano ulteriori approfondimenti investigativi.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle accuse né su eventuali persone coinvolte. Ogni valutazione dovrà quindi basarsi sugli elementi che emergeranno dalle verifiche, evitando conclusioni premature.Genitori in attesa di risposte, riportata la calma davanti alla scuolaLa diffusione del messaggio ha provocato una comprensibile apprensione tra alcune famiglie, che si sono presentate davanti alla struttura per avere informazioni sulla situazione.La presenza dei genitori ha richiesto l’intervento dei Carabinieri anche per riportare la calma e gestire il clima di tensione. Secondo quanto riferito, i militari sono riusciti a tranquillizzare le persone presenti e, al momento, la situazione all’esterno dell’istituto risulta tranquilla.Resta forte l’attenzione delle famiglie, in attesa che gli accertamenti possano fornire risposte e chiarire la fondatezza delle informazioni circolate.Una vicenda ancora da chiarireL’indagine è nella fase degli accertamenti e sarà necessario verificare con precisione quanto riferito nel messaggio audio. La priorità è fare luce sulle segnalazioni, tutelando i minori eventualmente coinvolti e garantendo al tempo stesso che ogni circostanza venga valutata sulla base di riscontri concreti.Per ora, i presunti maltrattamenti restano da accertare. Saranno gli approfondimenti dei Carabinieri a stabilire se vi siano elementi a sostegno delle accuse e quali eventuali iniziative potranno essere adottate.Nel frattempo, dopo i momenti di preoccupazione vissuti davanti al “Rifugio del Sorriso”, la situazione è tornata tranquilla. Le famiglie attendono chiarimenti, mentre prosegue il lavoro dei militari per ricostruire i fatti e verificare quanto contenuto nella registrazione diffusa attraverso WhatsApp.