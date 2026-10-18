Circa 30 conigli sbranati vivi dai cani

Resta da chiarire nel dettaglio come si sia svolto l’attacco, quali fossero le condizioni degli spazi in cui vivevano i conigli

Circa trenta conigli sarebbero morti dopo essere stati attaccati da un branco di cani nella Villa comunale di Teverola, in provincia di Caserta. Una vicenda drammatica, denunciata da una volontaria animalista, che solleva interrogativi sulle condizioni in cui vivevano gli animali e sulle misure adottate per proteggerli.Secondo la ricostruzione riferita dalla volontaria Milena, i conigli sarebbero stati introdotti nell’area da chi gestisce un chiosco all’interno della villa. Nel tempo si sarebbero moltiplicati, arrivando a circa trenta esemplari, alcuni dei quali, sempre secondo la denuncia, presentavano problemi di salute.La vicenda è stata segnalata al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale sono state trasmesse fotografie e testimonianze. La volontaria sostiene che le criticità fossero state segnalate più volte, senza che si arrivasse a una soluzione efficace.L’attacco giovedì scorso con il cancello apertoL’episodio più grave sarebbe avvenuto giovedì scorso. Stando a quanto riferito dalla volontaria, i conigli si trovavano ancora nella villetta quando, con il cancello d’ingresso aperto, sarebbero stati raggiunti e attaccati da un gruppo di cani.La denuncia riporta così l’attenzione sulle condizioni di sicurezza dell’area e sulla gestione degli animali presenti nella villa. Resta da chiarire nel dettaglio come si sia svolto l’attacco, quali fossero le condizioni degli spazi in cui vivevano i conigli e se fossero state predisposte misure adeguate per impedire l’accesso di altri animali.Milena riferisce inoltre di aver documentato personalmente la situazione e di aver raccolto elementi sulle condizioni dei conigli, denunciando anche presunti episodi di maltrattamento. Si tratta di circostanze che richiedono verifiche da parte degli organismi competenti, così da ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.La volontaria: «Le segnalazioni non hanno portato a una soluzione»Nel suo racconto, Milena lamenta che le condizioni degli animali fossero note e che, nonostante le segnalazioni, non sia stato possibile intervenire in tempo per evitare la tragedia.«Sono intervenuta personalmente per documentare questa situazione», spiega la volontaria. «Ho visto con i miei occhi le condizioni in cui vivevano i conigli e ho cercato spiegazioni da chi avrebbe dovuto occuparsene».La donna sottolinea soprattutto la sofferenza degli animali e il timore che le criticità siano rimaste irrisolte troppo a lungo.«La cosa più dolorosa è sapere che, nonostante le segnalazioni e le sofferenze degli animali, non si sia arrivati in tempo a una soluzione», prosegue Milena, secondo la quale le istituzioni avrebbero ignorato una situazione che meritava attenzione.«Questi animali non potevano difendersi e noi abbiamo il dovere di dare voce a chi non ne ha», conclude.Borrelli chiede verifiche e accertamento delle responsabilitàSulla vicenda è intervenuto Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto di fare chiarezza sulle circostanze della morte dei conigli e sulle eventuali omissioni nella gestione e nei controlli.«Una vicenda terribile che non può essere liquidata come una semplice fatalità», ha commentato il deputato. «Se, come denunciato, gli animali sono stati lasciati senza un’adeguata gestione sanitaria e riproduttiva, bisogna capire perché nessuno sia intervenuto in maniera efficace e se siano state adottate tutte le misure necessarie a proteggerli».Borrelli ha annunciato che chiederà verifiche per ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità, comprese quelle legate ai controlli.La vicenda di Teverola pone al centro il tema della tutela degli animali negli spazi pubblici e della necessità di garantire condizioni adeguate di cura, controllo sanitario e protezione. Saranno gli eventuali accertamenti a chiarire come siano stati gestiti i conigli, quali segnalazioni siano state presentate e se vi siano state omissioni o violazioni.Intanto, la denuncia della volontaria rilancia una richiesta precisa: evitare che situazioni di sofferenza animale segnalate dai cittadini restino senza una risposta tempestiva e concreta.