"C'è una bomba a scuola", ma era un falso allarme

Le verifiche non hanno fatto emergere la presenza di alcun ordigno all’interno dell’istituto

Un messaggio diffuso nelle chat dei genitori è bastato a far scattare la preoccupazione all’istituto Oriani, a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Nella mattinata di lunedì 19 ottobre si è infatti diffusa la notizia, poi rivelatasi infondata, della possibile presenza di una bomba all’interno della scuola.La voce ha iniziato rapidamente a circolare sui gruppi WhatsApp, alimentando il timore che potesse esserci un pericolo per gli studenti e il personale scolastico. Nel giro di poco tempo, alcuni familiari hanno raggiunto l’istituto per riportare a casa i propri figli.La segnalazione ha inoltre portato a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, affinché fosse verificata la situazione e venisse esclusa la presenza di rischi reali.I Carabinieri controllano la scuola: nessun ordignoSul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza dell’allarme.Le verifiche non hanno fatto emergere la presenza di alcun ordigno all’interno dell’istituto. La segnalazione si è quindi rivelata un falso allarme, senza conseguenze ulteriori rispetto allo spavento provocato dalla diffusione della notizia.L’episodio ha comunque richiesto l’attivazione dei controlli e ha spinto diversi genitori a raggiungere la scuola, preoccupati per la sicurezza dei ragazzi.Un allarme senza conseguenze, resta da chiarire l’origine della voceAl momento, l’ipotesi è che la segnalazione possa essere nata da uno scherzo, ma non sono disponibili elementi sufficienti per stabilirne con certezza l’origine. Non è quindi possibile attribuire la diffusione dell’allarme a specifiche persone o confermare che si sia trattato di una bravata degli studenti.La vicenda riporta l’attenzione sulla rapidità con cui informazioni non verificate possono diffondersi attraverso le chat e generare reazioni immediate, soprattutto quando riguardano la sicurezza dei figli.Nel caso dell’istituto Oriani, gli accertamenti dei Carabinieri hanno escluso la presenza di una bomba. Dopo le verifiche, il bilancio è rimasto privo di ulteriori conseguenze, oltre alla comprensibile apprensione vissuta dalle famiglie.