Casa in fiamme, salvato mentre era privo di sensi

Una volta arrivati, i pompieri sono entrati nell’appartamento per individuare l’origine dell’incendio e verificare se vi fossero persone in pericolo

Momenti di apprensione a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Valle. A dare l’allarme è stata una donna che vive nell’appartamento adiacente e che ha notato fumo e fiamme fuoriuscire dalla casa vicina.Preoccupata per quanto stava accadendo, la donna ha provato a bussare alla porta per capire se qualcuno fosse presente e avesse bisogno di aiuto. Non avendo ricevuto risposta, ha contattato i soccorsi, consentendo l’attivazione dell’intervento.Dalla Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stata quindi inviata sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda.L’anziano trovato a terra nell’abitazione invasa dal fumoUna volta arrivati, i pompieri sono entrati nell’appartamento per individuare l’origine dell’incendio e verificare se vi fossero persone in pericolo.All’interno hanno trovato un uomo di circa 78 anni riverso a terra, mentre il fumo aveva già invaso i locali. Le fiamme erano concentrate nella camera da letto, dove i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo.Dopo aver domato l’incendio, i soccorritori si sono occupati di mettere in sicurezza l’anziano. Utilizzando una barella in dotazione, lo hanno trasportato fuori dall’abitazione e affidato al personale sanitario arrivato da Grottaminarda.L’uomo è stato successivamente trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni.Intervento concluso con la bonifica dei localiSul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri, presenti durante le operazioni di soccorso e gli accertamenti.Una volta completato lo spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato la bonifica degli ambienti interessati dal rogo e le verifiche necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.Determinante si è rivelata la segnalazione della vicina, che, dopo aver notato il fumo e aver tentato inutilmente di mettersi in contatto con l’occupante, ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Grazie all’arrivo della squadra, l’anziano è stato raggiunto all’interno della casa e affidato alle cure dei sanitari.