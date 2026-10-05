Casa in fiamme, muore donna di Torre Annunziata

Le prime verifiche fanno ipotizzare che il focolaio possa essersi sviluppato nella zona compresa tra cucina e soggiorno

È stata trovata senza vita sul divano della propria abitazione la donna di 73 anni morta nell'incendio divampato ieri pomeriggio in via Demonte, nel quartiere Niguarda di Milano. La vittima è Maria Rosaria Marasco, originaria di Torre Annunziata e residente da sola al secondo piano di una palazzina di edilizia popolare.L'allarme è scattato intorno alle 13.30, quando dall'appartamento hanno cominciato a propagarsi le fiamme e una grande quantità di fumo. Le prime verifiche fanno ipotizzare che il focolaio possa essersi sviluppato nella zona compresa tra cucina e soggiorno, ma l'origine del rogo resta ancora da accertare.Il corpo trovato sul divanoQuando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'abitazione, per la 73enne non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato individuato sul divano, mentre le fiamme avevano già interessato diversi ambienti della casa.La dinamica dell'incendio è ora oggetto di un'indagine tecnica affidata al Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco, chiamato a stabilire da dove siano partite le fiamme e quali circostanze abbiano determinato la tragedia.Le bombole di ossigeno e l'ipotesi della sigarettaUn elemento emerso durante il sopralluogo riguarda la presenza nell'appartamento di tre bombole di ossigeno per uso sanitario. Una di queste è stata raggiunta direttamente dal fuoco e ha riportato gravi danni.Secondo quanto riferito da alcuni vicini, Marasco era una fumatrice abituale. Per questo motivo gli investigatori stanno valutando anche l'eventualità che una sigaretta possa essere entrata in contatto con una bombola di ossigeno, contribuendo all'innesco o alla propagazione dell'incendio.Si tratta, tuttavia, soltanto di una delle ipotesi prese in considerazione e non ancora confermata. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire se esista effettivamente un collegamento tra la presenza delle bombole e l'origine delle fiamme.Evacuati alcuni residentiIl fuoco non è rimasto confinato all'appartamento della 73enne. Le fiamme hanno interessato anche altre abitazioni dello stabile, mentre il fumo nero ha rapidamente riempito il vano scale.Per precauzione è stato necessario far uscire alcuni residenti dalla palazzina. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate dalla sede centrale di Milano e dal distaccamento di Sesto San Giovanni, insieme agli operatori del 118.Alcuni abitanti hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria dopo essere stati esposti al fumo, ma nessuno ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale.Indagini sulle cause della morteLe operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica sono proseguite per gran parte del pomeriggio. I vigili del fuoco hanno lavorato per eliminare i rischi residui e verificare le condizioni dell'edificio dopo l'incendio.Ora toccherà agli specialisti del Niat analizzare i reperti e ricostruire la sequenza dell'incendio. L'obiettivo è individuare con certezza il punto di origine delle fiamme e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Maria Rosaria Marasco.