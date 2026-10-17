Caos mensa scolastica, i bimbi mangiano in auto

i turni per il pranzo si sarebbero protratti anche oltre le 15, causando attese particolarmente lunghe

L’avvio del servizio di mensa scolastica alla primaria Sant’Angelo a Sasso, a Benevento, sarebbe stato accompagnato da numerosi disagi, con ritardi, lunghe attese e difficoltà organizzative che avrebbero coinvolto bambini e famiglie. A denunciare la situazione sono i genitori, che chiedono verifiche immediate e risposte concrete per garantire agli alunni un servizio essenziale nelle condizioni previste.Secondo quanto segnalato, i turni per il pranzo si sarebbero protratti anche oltre le 15, causando attese particolarmente lunghe. Una situazione che avrebbe richiesto persino l’intervento dei Carabinieri sul posto, mentre tra le famiglie cresceva la preoccupazione per il funzionamento del servizio.Bambini costretti a mangiare in autoTra gli aspetti più contestati c’è la difficoltà, per alcuni genitori, di garantire ai propri figli un pasto in condizioni adeguate. Stando alla denuncia, alcuni bambini avrebbero dovuto arrangiarsi consumando il pranzo in automobile o persino nel bagagliaio delle vetture dei familiari, a causa delle criticità organizzative riscontrate.Una circostanza che, se confermata, evidenzierebbe la necessità di intervenire rapidamente per assicurare spazi e modalità di consumo dei pasti compatibili con le esigenze degli alunni.Le famiglie contestano inoltre la mancanza di risposte adeguate alle problematiche emerse, comprese quelle relative alla gestione dei pasti speciali. Un tema particolarmente importante per gli studenti che necessitano di diete specifiche e per i quali il servizio deve garantire un’organizzazione attenta alle esigenze individuali.La richiesta dei genitori: verifiche e confronto urgenteI familiari chiedono che le istituzioni e tutti i soggetti competenti intervengano per verificare quanto sta accadendo e individuare le cause dei disservizi. La richiesta è quella di aprire un tavolo di confronto urgente, coinvolgendo le parti interessate per definire soluzioni rapide e concrete.«I genitori non possono e non devono sobbarcarsi tutto questo», è il senso della protesta, che punta a riportare al centro le necessità dei bambini e il diritto delle famiglie a poter contare su un servizio organizzato e funzionante.L’obiettivo è superare le difficoltà segnalate fin dalle prime fasi di avvio della mensa, evitando che ritardi e problemi gestionali ricadano sugli alunni e sui loro familiari.Un servizio essenziale da rendere efficienteLa mensa scolastica rappresenta un servizio importante nella quotidianità degli studenti e richiede una gestione capace di garantire tempi adeguati, organizzazione dei turni e attenzione alle diverse necessità alimentari.Le criticità denunciate alla primaria Sant’Angelo a Sasso sollevano interrogativi sulle modalità con cui il servizio è stato avviato e sulla capacità di rispondere alle esigenze della comunità scolastica.I genitori chiedono quindi che vengano chiarite le ragioni dei ritardi, verificate le condizioni in cui i bambini hanno consumato i pasti e individuate misure per evitare il ripetersi degli episodi segnalati.La richiesta rivolta alle istituzioni è chiara: intervenire senza ulteriori ritardi, aprire un confronto con le famiglie e garantire che la mensa torni a funzionare in modo regolare, senza attese eccessive e senza scaricare sui genitori le conseguenze delle difficoltà organizzative.Al momento, le circostanze riportate si basano sulle segnalazioni delle famiglie; eventuali chiarimenti da parte dell’amministrazione, della scuola e dei responsabili del servizio potranno contribuire a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e le misure previste per risolvere i problemi.