AUTOTRASPORTI Camion scortati, consegnati latte e prodotti freschi

La situazione nei supermercati napoletani mostra i primi segnali di miglioramento

Gli scaffali dei supermercati tornano gradualmente a riempirsi in Campania, mentre resta più complicata la situazione sul fronte dei carburanti. Dopo i giorni di proteste degli autotrasportatori contro il caro gasolio e l’intervento del Governo contro i blocchi illegali, le merci hanno ripreso lentamente a circolare. A Napoli e nell’area metropolitana sono arrivati nuovi carichi di prodotti freschi e deperibili grazie alle scorte e ai percorsi protetti predisposti dalla Prefettura: oltre 500 camion hanno raggiunto i punti vendita dalle 22 di ieri, aggiungendosi ai circa 500 già accompagnati nella giornata precedente.Supermercati, tornano latte e prodotti freschiLa situazione nei supermercati napoletani mostra i primi segnali di miglioramento. Dopo le immagini degli scaffali vuoti e delle difficoltà nel reperimento di diversi generi alimentari, sui social si moltiplicano le fotografie dei banchi nuovamente riforniti, anche se la disponibilità varia ancora da prodotto a prodotto e da punto vendita a punto vendita.Tra le merci tornate progressivamente sugli scaffali ci sono il latte, i prodotti ortofrutticoli freschi e altri alimenti deperibili, particolarmente esposti alle conseguenze delle interruzioni nella catena di distribuzione.La ripresa, tuttavia, non è ancora uniforme. In alcuni supermercati il rifornimento appare consistente, mentre in altri restano vuoti o carenze in determinati reparti. Il ritorno alla normalità dipenderà dalla continuità dei trasporti e dalla possibilità di garantire nuovi arrivi nei prossimi giorni.A Napoli oltre mille camion accompagnati in due giorniUn ruolo determinante è stato svolto dalle misure predisposte dalla Prefettura di Napoli, che ha organizzato servizi di scorta e forme di movimentazione agevolata lungo percorsi protetti per consentire agli autocarri di raggiungere i punti vendita.Dalle 22 di ieri, secondo i dati diffusi, sono stati oltre 500 i camion partiti dalle piattaforme logistiche o dai mercati generali e arrivati a destinazione. A questi si aggiungono circa 500 mezzi già scortati nella giornata precedente.L’intervento ha consentito di riattivare gradualmente i collegamenti tra i centri di distribuzione e la rete commerciale, riducendo gli effetti più immediati delle proteste sulle forniture alimentari.Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, mantiene un costante raccordo con i responsabili delle forze dell’ordine per monitorare l’evoluzione della situazione e favorire la ripresa della circolazione delle merci.Guardia di Finanza contro possibili speculazioniAccanto alla gestione della viabilità, le forze dell’ordine sono impegnate anche a vigilare sui possibili effetti economici della crisi. In particolare, i militari della Guardia di Finanza stanno svolgendo attività di contrasto a eventuali fenomeni speculativi.L’obiettivo è evitare che le difficoltà negli approvvigionamenti vengano sfruttate per applicare aumenti ingiustificati dei prezzi o per alimentare ulteriori tensioni tra i consumatori.Le misure di accompagnamento dei mezzi pesanti non riguardano soltanto Napoli. Iniziative analoghe di scorta e movimentazione agevolata sono state attivate, sotto il coordinamento delle rispettive prefetture, anche nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.Carburanti, ripresa più lenta: pompe bianche ancora chiuseSe per i generi alimentari si intravede una graduale ripresa, sul fronte dei carburanti il ritorno alla normalità procede più lentamente.In diversi casi, le cosiddette pompe bianche, ovvero i distributori indipendenti non legati ai grandi marchi petroliferi, risultano ancora chiuse. Gli impianti delle principali compagnie, invece, sono tornati operativi in più punti del territorio.La differenza nei tempi di ripartenza mantiene alta l’attenzione degli automobilisti, che devono fare i conti con una disponibilità di carburante ancora disomogenea.La normalizzazione resta gradualeLa ripresa dei rifornimenti alimentari rappresenta un primo segnale positivo dopo i disagi degli ultimi giorni, ma non significa che l’emergenza sia conclusa. Le differenze tra supermercati e distributori mostrano quanto la distribuzione dipenda dalla regolarità dei flussi logistici.La priorità resta assicurare la continuità dei trasporti, proteggere le forniture essenziali e impedire che le difficoltà si traducano in nuovi disagi per famiglie e imprese. In Campania, dunque, gli scaffali cominciano a riempirsi, ma per i carburanti la strada verso la normalità appare ancora più lunga.