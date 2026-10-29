L'INCIDENTE Camion abbatte palo al San Carlo

Secondo le prime informazioni, il camion apparterrebbe a una ditta esterna e non direttamente al Teatro

Incidente nel pomeriggio in piazza Trieste e Trento, a Napoli, dove un camion è finito contro un lampione all’esterno del Teatro San Carlo. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito: illeso anche il conducente del mezzo pesante.L’impatto ha parzialmente sradicato il lampione dal marciapiede, senza però farlo cadere sulla strada, in una zona frequentata quotidianamente da turisti e passanti.Da chiarire la dinamica dell’incidenteRestano da accertare le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile guasto ai freni, un problema tecnico improvviso o un errore umano. Al momento, tuttavia, non è stata ancora ricostruita con precisione la dinamica.Secondo le prime informazioni, il camion apparterrebbe a una ditta esterna e non direttamente al Teatro San Carlo. Il mezzo sarebbe arrivato sul posto per caricare e trasportare via una scenografia utilizzata per uno spettacolo.Accertamenti della Polizia MunicipaleSul luogo dell’incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Municipale di Napoli, impegnata a ricostruire quanto accaduto e a chiarire le eventuali responsabilità.L’episodio non ha provocato feriti, ma ha suscitato preoccupazione per la presenza del lampione danneggiato in un’area particolarmente frequentata del centro cittadino.