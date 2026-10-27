LA VIOLENZA Calciatore 15enne preso a pugni e ferito a palla lontana

Catuogno è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per raggiungere una struttura ospedaliera

Nuovo episodio di violenza sui campi della provincia di Napoli. Antonio Catuogno, difensore dell’Atletic Football Club 2022 di Marano, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco durante la partita contro la Puteolana 1909 dopo aver ricevuto un colpo al volto. Per lui trauma facciale e sospetta frattura nella zona laterale dell’orbita. La società maranese ha denunciato pubblicamente l’accaduto.Ancora un episodio di violenza nel calcio dilettantistico campano. L’ultimo caso si è verificato sabato scorso all’impianto sportivo Kennedy, durante la gara di Prima Categoria tra Puteolana 1909 e Atletic Football Club 2022, formazione di Marano.Ad avere la peggio è stato Antonio Catuogno, difensore della squadra ospite, che avrebbe ricevuto un colpo all’occhio mentre il pallone si trovava lontano dall’azione. Il calciatore ha riportato un trauma facciale e una sospetta frattura nella regione laterale dell’orbita.Dopo l’episodio, Catuogno è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per raggiungere una struttura ospedaliera e sottoporsi agli accertamenti medici.La denuncia dell’Atletic Football Club 2022A rendere noto quanto accaduto è stata la stessa società maranese, che attraverso una comunicazione ufficiale ha espresso forte preoccupazione per le condizioni del proprio tesserato.Il club ha ricostruito l’episodio e pubblicato anche la documentazione sanitaria relativa alle lesioni riportate dal difensore, chiedendo attenzione su quanto accaduto durante l’incontro.Resta da valutare l’entità definitiva delle conseguenze fisiche riportate dal calciatore, mentre la denuncia della società riporta al centro il tema della sicurezza e della tutela degli atleti anche nelle categorie dilettantistiche.Le scuse della PuteolanaDalla Puteolana 1909 sono arrivati segnali di distensione. La società ha manifestato il proprio dispiacere per l’accaduto e ha rivolto le proprie scuse al giocatore e al club avversario.Anche l’allenatore, pur in assenza di provvedimenti arbitrali, ha deciso di richiamare in panchina il calciatore coinvolto nell’episodio. Quest’ultimo si è successivamente scusato con Catuogno, sincerandosi personalmente delle sue condizioni di salute.Un gesto che non cancella la gravità delle conseguenze riportate dal difensore, ma che testimonia la volontà di evitare ulteriori tensioni tra le due società.Il precedente dell’aggressione al tifoso del PorticiL’episodio arriva in un momento particolarmente delicato per il calcio dilettantistico campano, ancora scosso dal brutale pestaggio di Mario Spedaliere, 34enne tifoso del Portici, colpito alla testa con una mazza dopo la partita contro la Puteolana e tuttora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Pozzuoli.Per quella vicenda sono state arrestate otto persone, cinque maggiorenni e tre minorenni. Tra loro un 19enne che avrebbe confessato di aver colpito il tifoso con una mazza di legno.Si tratta di episodi differenti per dinamica e responsabilità, ma che riportano entrambi l’attenzione sul problema della violenza legata al mondo del pallone, dentro e fuori dagli impianti sportivi.La necessità di tutelare i calciatoriLa vicenda di Catuogno riaccende il dibattito sulla tutela degli atleti e sulla necessità di contrastare comportamenti violenti anche nelle categorie minori.Resta ora da chiarire l’entità delle lesioni riportate dal difensore, mentre la denuncia dell’Atletic Football Club 2022 richiama l’attenzione sull’importanza di garantire condizioni di sicurezza a chi scende in campo.Una partita di calcio, indipendentemente dal risultato e dalla posta in palio, non può trasformarsi in un’occasione per mettere a rischio l’incolumità dei giocatori.