Calci e pugni tra vicini a Nola: scoppia la maxi-rissa

Il bilancio è di due persone accompagnate in ospedale per ricevere le cure necessarie

Una questione legata alla videosorveglianza in un’area comune si è trasformata in una violenta rissa tra vicini a Nola, in provincia di Napoli. Calci, pugni e insulti hanno coinvolto quattro persone, costringendo gli altri residenti a chiedere aiuto attraverso una chiamata al 112.Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dello scontro ci sarebbe stata una telecamera installata in uno spazio condiviso, la cui presenza non sarebbe stata accettata da tutti. Tra i vicini, del resto, i rapporti sarebbero stati già da tempo caratterizzati da tensioni e difficoltà di convivenza.La discussione si sarebbe rapidamente trasformata in uno scontro fisico, con conseguenze per diversi partecipanti. La situazione è tornata sotto controllo soltanto con l’arrivo dei carabinieri.L’intervento dei carabinieri ferma la violenzaSul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione dei carabinieri di Nola. Il loro intervento ha permesso di interrompere la colluttazione e avviare gli accertamenti sull’accaduto.Il bilancio è di due persone accompagnate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Uno dei feriti avrebbe riportato conseguenze più serie, con la frattura delle ossa del naso. Per gli altri coinvolti sono state segnalate contusioni e traumi, compresi quelli agli arti superiori.Le lesioni riportate testimoniano la violenza dello scontro, scoppiato in un contesto di rapporti condominiali già compromessi.Quattro persone arrestate per rissaI carabinieri hanno arrestato tutti e quattro i partecipanti alla colluttazione. Si tratta di un padre e di suo figlio, rispettivamente di 64 e 34 anni, e di altri due uomini di 60 e 41 anni.Dopo gli adempimenti previsti, tre dei fermati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Il quarto, il 41enne, è stato invece condotto in una camera di sicurezza.Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono finalizzati a ricostruire con precisione le diverse fasi dello scontro e a chiarire le condotte attribuite alle persone coinvolte.La convivenza difficile e il nodo degli spazi comuniLa vicenda riporta l’attenzione sulle tensioni che possono nascere all’interno dei condomini quando mancano accordi condivisi sulla gestione degli spazi comuni e sull’installazione di dispositivi di sorveglianza.A Nola, secondo quanto emerso, il dissidio legato alla telecamera sarebbe arrivato al culmine dopo un periodo di rapporti difficili tra i residenti. Una controversia che, invece di essere affrontata attraverso il confronto o le procedure previste, sarebbe sfociata in un’aggressione con conseguenze fisiche e intervento delle forze dell’ordine.Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire la dinamica completa della rissa e le responsabilità individuali. Intanto, per i quattro uomini sono scattati i provvedimenti conseguenti all’arresto.