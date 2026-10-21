Cade lastra di vetro dal secondo piano, colpito negoziante

Resta da capire che cosa abbia provocato il distacco e se vi fossero condizioni strutturali o elementi di degrado che possano aver contribuito alla caduta

Un vetro caduto da un edificio ha colpito alla testa il titolare di una gelateria nel centro di Sorrento. L’incidente si è verificato durante la notte in corso Italia e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Sorrento, oltre a quello dei soccorritori e del personale tecnico comunale.La persona ferita è un uomo di 65 anni che, secondo una prima ricostruzione, si trovava all’esterno del proprio esercizio commerciale quando è stato raggiunto dal frammento precipitato dall’alto. L’impatto gli ha provocato lesioni che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.Dopo essere stato sottoposto alle verifiche mediche, il commerciante è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.Il vetro potrebbe essersi staccato dal secondo pianoTra le prime ipotesi al vaglio c’è quella secondo cui il frammento sarebbe precipitato dal secondo piano di un appartamento disabitato situato nello stesso stabile della gelateria. La provenienza esatta del vetro, tuttavia, dovrà essere confermata attraverso gli accertamenti avviati dopo l’incidente.Resta da capire che cosa abbia provocato il distacco e se vi fossero condizioni strutturali o elementi di degrado che possano aver contribuito alla caduta. Al momento, infatti, non sono ancora state chiarite con precisione le cause dell’episodio.La presenza di un appartamento non abitato rende particolarmente importanti le verifiche sull’immobile, per accertare lo stato degli infissi e individuare il punto dal quale il vetro si sarebbe staccato.Verifiche tecniche sull’edificioSul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i tecnici dell’ufficio tecnico del Comune di Sorrento. Il loro compito è effettuare i controlli sulla struttura e ricostruire la dinamica del distacco, verificando le condizioni dell’edificio interessato.Gli accertamenti serviranno a stabilire l’origine del frammento e a valutare se siano necessari ulteriori interventi per prevenire altri episodi. L’attenzione è rivolta soprattutto alla sicurezza degli elementi che si affacciano sulla strada, in un’area frequentata da residenti, lavoratori e passanti.Le verifiche proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda. Intanto, il commerciante ha potuto lasciare l’ospedale dopo le cure, con una prognosi di 15 giorni. Resta da definire con esattezza da dove sia precipitato il vetro e quali siano le eventuali responsabilità legate alle condizioni dell’immobile.