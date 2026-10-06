Cade dallo scooter, 20enne muore nella notte in Costiera

L’incidente non avrebbe coinvolto, secondo le prime informazioni, altri veicolida

Aveva appena 20 anni Dario Crotti, giovane di Sant’Agnello, morto in seguito a un incidente avvenuto in via Nastro d’Argento. Il ragazzo era in sella a uno scooter quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori dalla carreggiata.L’allarme è scattato all’altezza del civico 10, dove sono intervenuti i carabinieri per effettuare i primi accertamenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.Crotti viaggiava a bordo di un Sim 125 cc. L’incidente non avrebbe coinvolto, secondo le prime informazioni, altri veicoli: saranno comunque gli accertamenti condotti dai militari a stabilire con precisione cosa sia accaduto negli istanti precedenti all’uscita di strada.Per il ventenne non c’è stato nulla da fare. Le conseguenze della caduta si sono rivelate fatali e ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.Lo scooter è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare di Stabia. Il trasferimento è avvenuto su disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico per chiarire ulteriormente le cause della morte.Restano ora da definire tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, a partire dalla traiettoria seguita dallo scooter e dalle circostanze che hanno portato il giovane a perdere il controllo del mezzo.