STOP Bus fermi, autisti nel vortice delle polemiche

Le segnalazioni arrivarono in una giornata particolarmente delicata per Napoli, impegnata ad accogliere cittadini e visitatori

A circa un mese dal pesante disservizio del trasporto pubblico napoletano nel giorno di apertura delle pre-regate dell’America’s Cup, l’Anm ha avviato contestazioni disciplinari nei confronti di alcuni conducenti che avevano segnalato guasti e problemi di pulizia sugli autobus. L’azienda sostiene che le anomalie denunciate sarebbero risultate inesistenti dopo le verifiche interne. L’Usb contesta questa impostazione e solleva interrogativi sulla sicurezza dei mezzi e sul diritto dei lavoratori di segnalare eventuali criticità.La vicenda degli autobus rimasti nei depositi il 24 settembre, con numerose corse saltate e migliaia di passeggeri lasciati a piedi, torna al centro dell’attenzione. Quello che inizialmente era apparso come un grave problema per la mobilità cittadina si è trasformato in un confronto tra l’azienda partecipata del Comune di Napoli e i conducenti coinvolti.Le segnalazioni sui mezzi prima dell’uscita in stradaQuella mattina, come documentato da Fanpage.it, numerosi autobus, dopo essere usciti dalle autorimesse, fecero ritorno nei depositi. Tra le criticità segnalate dai conducenti figuravano malfunzionamenti dei fari, delle luci di posizione e dei fanalini, oltre a vetri opachi per le incrostazioni di calcare e condizioni di pulizia giudicate inadeguate.Le segnalazioni arrivarono in una giornata particolarmente delicata per Napoli, impegnata ad accogliere cittadini e visitatori in occasione dell’apertura delle pre-regate dell’America’s Cup. Il mancato impiego di numerosi mezzi contribuì alle difficoltà del servizio, con conseguenze per migliaia di persone.L’Anm contestò però la ricostruzione dei conducenti e arrivò a ipotizzare che dietro quanto accaduto potesse esserci uno «sciopero bianco», ossia una forma di protesta attuata attraverso il rigoroso rispetto delle procedure lavorative.Le contestazioni disciplinari dell’aziendaA distanza di circa un mese, l’azienda ha avviato le procedure disciplinari, inviando lettere raccomandate ai conducenti interessati. Nelle comunicazioni viene richiesto di presentare eventuali giustificazioni scritte entro cinque giorni.Al centro delle contestazioni c’è la valutazione secondo cui i guasti segnalati sarebbero «risultati inesistenti» in seguito alle verifiche interne effettuate dopo le denunce dei lavoratori.Secondo l’azienda, le condotte contestate avrebbero provocato un «grave disservizio alla regolarità dell’esercizio, alla produzione e all’immagine aziendale». Le lettere richiamano inoltre i presunti obblighi connessi al rapporto di lavoro e i doveri di diligenza, buona fede e correttezza.Si tratta, al momento, di contestazioni disciplinari alle quali i lavoratori possono rispondere attraverso le giustificazioni richieste. La loro posizione dovrà quindi essere valutata nell’ambito delle procedure avviate.Il nodo della sicurezza e del diritto di segnalazioneIl punto più controverso riguarda il significato delle verifiche interne e il modo in cui sono state valutate le segnalazioni effettuate dai conducenti. Da una parte, l’Anm sostiene che le anomalie denunciate non sarebbero state riscontrate; dall’altra, l’Usb considera la vicenda un problema che va oltre il disservizio del 24 settembre.Per il sindacato, infatti, è fondamentale che eventuali criticità relative alle condizioni dei mezzi possano essere segnalate senza che questo si traduca automaticamente in un procedimento disciplinare. La questione investe così due aspetti centrali del trasporto pubblico: la sicurezza dei veicoli e le responsabilità dei lavoratori chiamati a utilizzarli.Il confronto tra azienda e conducenti si sposta dunque sul terreno delle verifiche tecniche, delle responsabilità organizzative e delle tutele previste per chi segnala possibili problemi. Resta da chiarire se le anomalie denunciate quella mattina fossero effettivamente presenti e quali elementi abbiano portato l’Anm a contestare la condotta dei dipendenti.