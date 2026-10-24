L'INCIDENTE Bruciano cavi sotterranei, fumo in strada e blackout elettrico

Le squadre dei vigili del fuoco e di E-Distribuzione sono intervenute già nella giornata

Case, negozi e uffici senza energia elettrica nella zona di piazza Borsa, nel cuore di Napoli, dopo l'incendio scoppiato nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre in un cunicolo sotterraneo. Dal tombino era fuoriuscita una colonna di fumo, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di E-Distribuzione. Le operazioni di ripristino sono ancora in corso, mentre si indaga sulle cause del rogo.L'incendio avrebbe coinvolto servizi e sottoservizi presenti nelle condutture del sottosuolo, interessando un cavo della rete elettrica di media tensione. Resta però da chiarire che cosa abbia innescato le fiamme: secondo le prime ricostruzioni dei tecnici, infatti, non è escluso che a bruciare non sia stato direttamente il cavo elettrico.Un nuovo episodio dopo quello del 23 giugnoL'accaduto richiama alla memoria un precedente incendio verificatosi il 23 giugno scorso, sempre nell'area di piazza Borsa, che aveva lasciato senza corrente circa 300 famiglie.Secondo le prime informazioni, tuttavia, l'episodio di giovedì avrebbe interessato una diramazione diversa della rete sotterranea. A essere coinvolto sarebbe stato un altro cavo, circostanza che dovrà essere confermata dagli accertamenti tecnici.Le squadre dei vigili del fuoco e di E-Distribuzione sono intervenute già nella giornata di giovedì per mettere in sicurezza l'area e avviare le verifiche sull'infrastruttura danneggiata.E-Distribuzione al lavoro per riparare l'elettrodottoLe squadre operative di E-Distribuzione sono sul posto dalla mattina di giovedì 22 ottobre per intervenire sul cavo interessato dall'anomalia.Secondo quanto riferito dall'azienda, il guasto è stato circoscritto tempestivamente attraverso le manovre necessarie a riconfigurare la rete, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'alimentazione elettrica alla quasi totalità delle utenze.Per ridurre al minimo i disagi durante le operazioni è stato installato in via precauzionale un gruppo elettrogeno dedicato, affiancato da una power station già predisposta sul posto come ulteriore riserva operativa.I tecnici stanno proseguendo gli interventi specialistici sul cavo per completare il ripristino definitivo dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile. Le interruzioni residue sono legate alle necessità operative e ai tempi tecnici delle manovre sulla rete.Disagi anche per l'Ordine degli Psicologi della CampaniaTra le realtà interessate dalle interruzioni figura anche la sede dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, che ha comunicato ai propri iscritti le difficoltà operative provocate dalla mancanza di energia elettrica e di connettività Internet.Gli uffici amministrativi e di segreteria non riescono temporaneamente ad accedere alla rete locale, con conseguenti rallentamenti nella gestione delle richieste ricevute tramite e-mail e posta elettronica certificata (PEC).L'Ordine ha precisato che le comunicazioni pervenute saranno regolarmente acquisite ed evase in ordine cronologico non appena le condizioni consentiranno la ripresa delle normali attività.Si indaga sulle cause dell'incendioResta da ricostruire l'origine del rogo che ha interessato il cunicolo sotterraneo. Gli accertamenti dovranno stabilire quale componente sia stato coinvolto per primo e che cosa abbia provocato l'incendio.Nel frattempo, l'attenzione resta concentrata sul completamento delle riparazioni e sul ritorno alla piena normalità per residenti, commercianti e uffici della zona di piazza Borsa, nel centro di Napoli.